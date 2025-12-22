Javier Milei en el Mercosur: la apuesta por la apertura comercial y el fin del «encierro» proteccionista

Entre los temas, los líderes del Mercosur aprobaron en Foz de Iguazú una declaración especial en la que reafirmaron los derechos soberanos de Argentina sobre las Islas Malvinas. (Foto: Clarín Fotografía)

El presidente Javier Milei ratificó su rumbo económico durante la última cumbre del Mercosur, donde planteó una visión crítica sobre el funcionamiento histórico del bloque regional. En un mensaje que busca diferenciar a la Argentina de las políticas proteccionistas de las últimas décadas, el mandatario aseguró que los mercados cerrados derivan inevitablemente en mayor pobreza y destrucción de empleo, y marcó un contrapunto con la estrategia de otros socios regionales.

El análisis fino de esta postura y sus repercusiones domésticas fue realizado por el periodista económico Pablo Wende en su habitual columna de Río Negro Radio. Allí, explicó que la estrategia del gobierno apunta a una apertura que, si bien puede generar tensiones en empresas poco competitivas, tiene como objetivo final reducir los precios y ampliar las opciones para los consumidores.

El Mercosur, un bloque que «ni protege ni comercia»

Según el análisis, el Mercosur funcionó históricamente con aranceles altos que impiden el ingreso de productos importados, pero que paradójicamente tampoco han logrado potenciar el comercio interno entre los países miembros.

La visión de Javier Milei es que este esquema de «coto de caza» perjudica al ciudadano de a pie. «El presidente utilizó el Mercosur para decir que el proteccionismo genera mayor pobreza. Si bien acepta que hay empresas que se pueden fundir, la apuesta es que al final del día haya productos más baratos», detalló el columnista.

El «costo argentino» y las asimetrías locales

Para que las empresas locales sobrevivan a esta apertura, la clave pasa por la competitividad y la reducción de impuestos. Wende remarcó que el problema no es solo nacional, sino también provincial y municipal, donde tasas como Ingresos Brutos encarecen los productos en cada etapa de la cadena.

Un ejemplo claro de estas distorsiones, citado en la columna, se da en nuestra región: la diferencia de tasas municipales en los combustibles provoca que el consumo se desplace entre ciudades, donde el usuario intenta evitar estos impuestos. «La próxima estación de servicio se va a instalar del lado donde cobren menos impuestos, y eso es lo que se viene en Argentina: una competencia fiscal entre municipios», advirtió el especialista.

Presupuesto 2026 aprobado: la señal a los mercados

En el plano financiero, la aprobación del Presupuesto —aunque forzada y con polémicas— fue leída como una señal vital de gobernabilidad. La prioridad fue aprobar la ley para consolidar la baja del Riesgo País, que ya perforó los 600 puntos.

El objetivo de fondo es que Argentina pueda volver a emitir deuda en los mercados internacionales en 2026. Para los inversores, la garantía de que el déficit cero es innegociable pesa más que el detalle fino de los artículos votados.

Autos frenados: el error de cálculo

Por último, el retraso de la reforma laboral hasta febrero trajo un efecto colateral inesperado: la parálisis en la venta de autos. Al incluirse dentro de esa ley la eliminación de los impuestos internos a los vehículos de alta gama, los compradores decidieron esperar.

«La gente espera a marzo para comprar un auto un 20% más barato. Esto frenó las ventas en diciembre y obliga al gobierno a definir una solución, porque si no tendrán las concesionarias paradas tres meses», concluyó Wende sobre este error estratégico.