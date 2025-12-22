Dólar hoy lunes 22 de diciembre 2025: cotizaciones del oficial y blue

En el inicio de la anteúltima semana del 2025, el dólar oficial abre este lunes 22 de diciembre con la mirada del mercado puesta en la dinámica de las nuevas bandas de flotación dispuestas por el Banco Central (BCRA).

Tras el reciente giro en la política monetaria, que abandonó el micro-desplazamiento fijo para ajustar los límites cambiarios en sintonía con la inflación de noviembre (2,5%), la cotización minorista en el Banco Nación se mantiene en el centro del escenario para ahorristas y empresas.

En un contexto de Riesgo País perforando los 570 puntos básicos y con el Tesoro reforzando su posición de divisas para los vencimientos de enero 2026, el comportamiento de la moneda estadounidense hoy resulta clave para definir la estabilidad cambiaria de cara al cierre de 2025.

Dólar hoy en bancos: la cotización actualizada banco por banco este lunes 22 de diciembre 2025

¿Buscás el precio del dólar oficial banco por banco? Consultá acá la cotización de este lunes 22 de diciembre 2025 para comprar o vender divisas a través de tu home banking. Te presentamos el listado actualizado, según la información diaria del Banco Central (BCRA), para conocer cómo abren hoy las operaciones.

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1420 1470 Banco Nación 1425 1475 Banco ICBC 1415 1475 Banco BBVA 1425 1475 Banco Supervielle 1434 1474 Banco Ciudad de Bs As 1415 1475 Banco Patagonia 1430 1480 Banco Hipotecario 1425 1475 Banco Santander 1425 1475 Banco Credicoop 1425 1475 Banco Macro 1415 1485 Banco Piano 1430 1490 Banco BPN 1415 1485

Dólar oficial hoy en Neuquén: a cuánto cotiza en la provincia este lunes 22 de diciembre 2025

Banco Provincia de Neuquén (BPN).

Así abre el dólar este lunes 22 de diciembre 2025:

$1.415 para la compra .

. $1.485 para la venta.

Dólar blue en el Alto Valle hoy: a cuánto cotiza en Neuquén y Río Negro este lunes 22 de diciembre 2025

Lunes 22 de diciembre 2025. Cotización del dólar blue hoy:

TIPO DE CAMBIO APERTURA Compra Venta Dólar blue 1465 1485

Dólares financieros hoy: contexto de cotización este lunes 22 de diciembre 2025

En el mercado bursátil, las cotizaciones financieras operan con leves variaciones en una jornada marcada por la calma estacional previa a las fiestas. Esta relativa estabilidad mantiene la brecha cambiaria en niveles históricamente bajos —en torno al 5% respecto al oficial mayorista—, un fenómeno traccionado por la persistente oferta de divisas derivada de las exportaciones y la reciente colocación de obligaciones negociables por parte de empresas energéticas.

Para los analistas, el comportamiento del CCL hoy será determinante para testear la confianza en el esquema de bandas, especialmente ante la mayor demanda de pesos típica de fin de mes que suele presionar a la baja a los tipos de cambio financieros.

Los dólares financieros operaron este lunes 22 de diciembre 2025 en estos valores:

Dólar MEP:

Apertura: $1.505,59

Dólar CCL:

Apertura: $1.553,85

Dólar tarjeta hoy: consultá el precio promedio banco por banco este lunes 22 de diciembre 2025

El dólar tarjeta (que incluye percepciones por adelanto del impuesto a las ganancias) cotiza en:

$1.917,5 en diciembre 2025.

Banda cambiaria del dólar: cuál es el piso y el techo en diciembre 2025

Dólar oficial en diciembre 2025:

Piso de la banda: $923

Techo de la banda: $1.516

Solo si el precio tocara uno de esos valores, el Banco Central intervendría directamente en el mercado cambiario.

Tras la supresión de gran parte de los controles de cambios, numerosas cotizaciones del dólar han tendido a la unificación. Desde entonces, los mercados paralelos (bursátiles e informales) han perdido relevancia en la economía: el tipo de cambio «oficial» busca ser la referencia y las brechas desaparecer.

Cuántos dólares se pueden comprar: el límite del cupo para diciembre 2025

Por ahora no hay restricciones para comprar dólares físicos, tras más de cinco años, y ahora los tipos de cambio varían a diario. Al pasar de un régimen de crawling peg (devaluaciones graduales preanunciadas) a uno de flotación entre bandas, el tipo de cambio pasó a ser determinado por el libre juego de la demanda y la oferta.

Sin embargo: