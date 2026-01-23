Banco Macro adquirió el 50% de Personal Pay y se une a Telecom Argentina para impulsar la digitalización financiera

De izquierda a derecha: Juan Parma, CEO de Banco Macro; Jorge Brito, presidente de Banco Macro; Roberto Nobile, CEO de Personal; y Martín Heine, CEO de Personal Pay.

Telecom Argentina y Banco Macro anuncian un acuerdo estratégico por el cual Banco Macro adquiere el 50% de Personal Pay, la billetera virtual de Personal, apostando a su crecimiento y con el objetivo de fortalecer su posicionamiento en el mercado fintech argentino. La alianza permitirá ampliar la oferta de productos y servicios financieros, llegando a más clientes con el respaldo de un banco líder.

Esta asociación permitirá a Personal Pay ofrecer a sus clientes una propuesta de valor única en el mercado, que combina la practicidad de uso de una billetera digital con el acceso ampliado a productos y servicios financieros respaldados por Banco Macro.

Por su parte, a través de esta adquisición, Banco Macro amplía su portafolio de negocios y potencia su llegada a nuevos segmentos de clientes, de la mano de la fintech telco más grande de la Argentina.

La operación se concretó por un monto de US$ 75 millones por el 50% del paquete accionario de Personal Pay, la billetera digital de Personal.

El acuerdo se enmarca en la evolución global de los mercados, donde bancos y fintechs se integran para crear ecosistemas que facilitan el acceso de más personas a servicios financieros, impulsando un mercado más eficiente y centrado en el cliente. De esta manera, Personal Pay, a través de Banco Macro, estará en condiciones de incorporar a su portfolio servicios financieros competitivos, incluyendo una ampliación de la oferta de crédito y otras herramientas. En tanto, Banco Macro potenciará su llegada a nuevos segmentos de clientes.

“Con esta nueva adquisición, Banco Macro amplía su portafolio de negocios en la Argentina y potencia su llegada a más clientes a través de una propuesta de valor innovadora y alternativa, reafirmando su vocación de crecimiento y su compromiso con el país», aseguró Jorge Brito, presidente de Banco Macro.

“Esta operación es parte del crecimiento estratégico que nos propusimos para la vertical fintech del ecosistema de servicios de Personal, consolidado en soluciones digitales relevantes para la vida de nuestros clientes. Este paso en el mercado fintech argentino ratifica nuestro compromiso con el desarrollo del país y marca un nuevo horizonte para fortalecer nuestra posición regional”, afirmó Roberto Nobile, CEO de Personal.

“Además del desarrollo de Banco Macro, buscamos ampliar nuestro ecosistema a través de nuevos modelos de negocio junto a los socios adecuados. Juntar fuerzas con Telecom Argentina para desarrollar Personal Pay es la mejor opción para hacerlo, combinando la practicidad de una billetera digital con una oferta de servicios ampliada y respaldada por un banco líder”, sostuvo Juan Parma, CEO de Banco Macro.

“Este nuevo hito inicia una nueva etapa para Personal Pay. Integrar lo mejor del mundo bancario y fintech nos permite acelerar el crecimiento, ser más competitivos y reafirmar nuestro desafío de consolidarnos como una billetera digital central para la evolución de las finanzas en el país y la región”, señaló Martín Heine, CEO de Personal Pay.

Con esta alianza, Telecom Argentina y Banco Macro continuarán impulsando la inclusión financiera y el crecimiento local y regional de Personal Pay, a partir de la integración de capacidades de ambos negocios, con foco en mejorar la experiencia del cliente, profundizar la personalización y promover la simplicidad financiera.