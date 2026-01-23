Cotizaciones del dólar 23 de enero 2026: todo lo que tenés que saber sobre el mercado cambiario

El dólar oficial mantiene este viernes 23 de enero 2026 la tendencia a la baja que marcó el ritmo de la semana, consolidando su valor más bajo en los últimos dos meses. Según la pizarra del Banco Nación, la divisa minorista cotiza a $1.410 para la compra y $1.450 para la venta.

Esta estabilidad en el tipo de cambio oficial, que se ubica un 8,7% por debajo del techo de la banda de flotación establecido por el Banco Central, se da en un contexto de calma cambiaria donde el dólar blue también retrocede y se negocia a $1.495, reduciendo la brecha cambiaria a niveles mínimos.

Dólar hoy en bancos: la cotización actualizada banco por banco este viernes 23 de enero 2026

¿Buscás el precio del dólar oficial banco por banco? Consultá acá la cotización de este viernes 23 de enero 2026 para comprar o vender divisas a través de tu home banking. Te presentamos el listado actualizado, según la información diaria del Banco Central (BCRA), para conocer cómo inician hoy las operaciones.

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1400 1450 Banco Nación 1410 1450 Banco ICBC 1395 1450 Banco BBVA 1400 1450 Banco Supervielle 1411 1451 Banco Ciudad de Bs As 1395 1455 Banco Patagonia 1410 1460 Banco Hipotecario 1405 1455 Banco Santander 1400 1450 Banco Credicoop 1410 1460 Banco Macro 1405 1460 Banco Piano 1405 1465 Banco BPN 1390 1460

Dólar oficial hoy en Neuquén: a cuánto cotiza en la provincia este viernes 23 de enero 2026

Banco Provincia de Neuquén (BPN).

Así inicia el dólar este viernes 23 de enero 2026:

$1.390 para la compra .

. $1.460 para la venta.

Bandas cambiarias: el nuevo esquema de flotación y los límites del BCRA

Bajo el nuevo régimen de política monetaria que rige desde el inicio de 2026, el Banco Central ha vinculado el desplazamiento de sus límites de intervención al último dato de inflación mensual disponible.

Para este viernes 23 de enero 2026, la banda superior (techo) se ubica en $1.554,82, mientras que la banda inferior (piso) se sitúa en $899,22.

Dólar blue en el Alto Valle hoy: a cuánto cotiza en Neuquén y Río Negro este viernes 23 de enero 2026

Viernes 23 de enero 2026. Cotización del dólar blue hoy:

TIPO DE CAMBIO APERTURA Compra Venta Dólar blue 1480 1500

Dólar MEP y CCL: las cotizaciones financieras operan con brecha mínima

En el mercado bursátil, los dólares financieros acompañan la calma del segmento oficial. El dólar MEP (o dólar Bolsa) cotiza este viernes a $1.460,70, manteniendo una distancia de apenas el 0,7% respecto al valor de venta del Banco Nación. Esta paridad refleja una fuerte confianza en el esquema de bandas actual, incentivando la dolarización a través de bonos como el AL30.

Por su parte, el dólar Contado con Liquidación (CCL), utilizado para girar divisas al exterior, presenta un ligero avance y se negocia a $1.505,60. A pesar de este movimiento, la brecha entre el MEP y el CCL se mantiene en torno al 3%, un nivel que los analistas consideran «saludable» para el flujo de capitales corporativos.

Dólar tarjeta hoy: consultá el precio promedio en bancos este viernes 23 de enero 2026

El dólar tarjeta (que incluye percepciones por adelanto del impuesto a las ganancias) cotiza en: