El BCRA compró US$ 80 millones este jueves y las reservas subieron a US$45.399 millones con ayuda del oro

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) continúa en la compra de reservas. Este jueves sumó US$80 millones más y llevó las reservas a los US$45.399 millones.

En lo que va de enero lleva 14 ruedas consecutivas con compra de reservas. Hoy se hizo de US$80 millones más y superó los US$900 millones sólo en este mes.

Esto hizo que las reservas finalicen en US$45.399 millones. En un día subieron US$322 millones.

Reservas: rol clave del oro y qué se sabe de compras de dólares por fuera de la Fase 4

La entidad financiera sigue en la línea efectuada a principios del 2026 cuando presentó la “fase 4” del programa monetario actual.

Y es que este, entre otros puntos, establece un límite diario para que el BCRA adquiera dólares del Mercado Libre de Cambios (MLC): solamente puede comprar hasta el 5% del volumen operado.

“El monto de ejecución diaria del programa de acumulación de reservas estará alineado con una participación del 5% del volumen diario del mercado de cambios. El BCRA podrá concretar compras en bloque que de otra manera podrían afectar el buen funcionamiento y la estabilidad del mercado”, fue lo que detalló Santiago Bausili, presidente del Central.

No solo la compra de los dólares, sino que el valor de los metales preciosos también tiene un papel clave en el aumento de las reservas. El precio del oro se encuentra en alza, tocando máximos históricos. Superó los US$4.900 por unidad, y el BCRA posee casi 2 millones de onzas troy.

El Banco Central ya hizo compras de US$80 millones, por lo que no varía mucho en el nivel neto de las reservas. La compra con mayor volumen se efectuó el 14 de enero (cuando se hizo de US$187 millones).

Es por eso que algunos analistas y estimaciones privadas prevén que la casa madre financiera operó por fuera de ese 5% permitido.

Para el 2026 se prevé que el BCRA adquiera hasta US$10.000 millones con un posible aumento de la base monetaria al 4,8% del PBI (actualmente en 4,2%). En las mejores condiciones, ese número escalaría hasta los US$17.000 millones si la demanda de dinero supera el 1% del PBI.

Milei anticipó la condición para eliminar las bandas cambiarias

Durante una entrevista con la agencia Bloomberg, en Davos, el presidente Javier Milei se mostró conforme con el actual esquema de flotación del dólar y reveló cuándo se eliminarán las mismas.

Dijo que “el tipo de cambio dentro de la banda es libre” y se terminará de liberar una vez que el BCRA haya terminado de “limpiar el sobrante monetario” de la economía.

En otro tramo de la entrevista, el mandatario defendió la apertura económica y cuestionó con los argumentos proteccionistas, al asegurar que encarecer bienes para “cuidar empleos” perjudica al conjunto de la sociedad.

“Cuando usted abre la economía, algunos productos bajan de precio. Puede perderse empleo en un sector, pero ese ahorro se gasta en otro y genera trabajo donde la gente realmente lo demanda”, explicó.

