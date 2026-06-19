Cada vez más familias tienen problemas para pagar deudas y la morosidad sigue en alza

Cada vez más familias tienen problemas para pagar sus deudas crediticias, según admitió el Banco Central. En abril, la morosidad trepó al 12,1%, casi cuatro veces más que un año atrás, cuando apenas era de 3,7%. Con relación a marzo (11,5%), el alza fue de 0,6 puntos y desde enero (10,6%), de 1,5 puntos.

Cada vez más familias tienen problemas para pagar sus deudas

Los datos corresponden al “Informe sobre bancos” que publicó este viernes el Banco Central y revelan una tendencia creciente. La entidad a cargo de Santiago Bausili evaluó como positivo que se “desaceleró el ritmo de aumento”.

Tras conocerse este indicador que revela las dificultades que mantiene la microeconomía, el Banco Nación salió a anunciar una nueva línea crediticia para ayudar a sus clientes a regularizar sus deudas. En realidad, ya lo había hecho tres semanas atrás, sin mayor éxito.

El equipo económico y el Banco Central mantienen la postura de no intervenir directamente frente a esta delicada situación, pero al mismo tiempo fuerzan a la entidad oficial a dar una señal que empuje a las entidades privadas a tomar medidas similares.

El concepto oficial es que este aumento de la morosidad es producto del coletazo de la incertidumbre financiera que se produjo en la previa de las elecciones del año pasado. En ese momento hubo un aumento muy fuerte en la tasa de interés que complicó la situación de quienes habían tomado algún tipo de crédito.

En la interpretación también aparece la palabra “especulación”. Sostienen que una parte de la población tomó créditos o compró bienes apostando a que una devaluación a partir de una derrota del oficialismo iba a licuar esa deuda.

Un diagnóstico similar existe en el sector financiero. En recientes declaraciones públicas, el presidente de ADEBA, Javier Bolzico, se mostró optimista en la resolución de este problema y dijo que no era necesaria la intervención del Estado.

“Tuvimos un fenómeno coyuntural, la suba de la mora crediticia a partir de la segunda mitad de 2025. Frente a esta situación, los bancos actuaron proactivamente, trabajando con sus clientes en busca de las soluciones según cada situación”, dijo el banquero.

Bolzico afirmó que “los bancos contaban con buen nivel de capital y previsiones para enfrentar situaciones como estas” y afirmó que “la cartera irregular comenzará a bajar en este segundo semestre para ir convergiendo a niveles normales”.

Los bancos dicen haber entablado diálogo con sus clientes en forma directa para ir solucionando problemas en forma particular, atendiendo la situación de cada uno de ellos y su historial como deudores.

A los problemas que existen en el sector financiero formal, también se suman los que surgen desde el ecosistema digital, donde la irregularidad afecta al 25% de los clientes. Para el Banco Central, este segmento es ínfimo y no pone en riesgo al sistema en general.

Este escenario es un reflejo de lo que sucede con la economía diaria y con el consumo.

El INDEC dio a conocer hoy una nueva baja en las ventas de supermercados. En abril, las ventas cayeron 3,7% interanual y marcaron la segunda peor caída del año, por detrás de marzo (-5,1%). A su vez, el consumo en los autoservicios mayoristas retrocedió 5%.

Corresponsalía Buenos Aires