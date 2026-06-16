El Banco Central cambió una norma clave y los bancos ya pueden prestar los dólares de los ahorristas a empresas

Con la nueva Comunicación "A" 8446, las empresas podrán utilizar sus depósitos o activos dolarizados como garantía líquida para financiarse sin necesidad de liquidarlos. (Foto: gentileza).

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) publicó este martes 16 de junio en el Boletín Oficial un drástico vuelco regulatorio que promete dinamizar el mercado financiero local: a partir de ahora, los bancos comerciales quedaron formalmente habilitados para prestar los dólares depositados por los ahorristas a empresas que no generen ingresos en esa misma moneda.

La medida, procesada por la agencia Noticias Argentinas (NA), se instrumentó mediante la Comunicación «A» 8446 e impacta de lleno en el texto ordenado sobre Política de Crédito (OPRAC 1-1312).

El cambio fundamental radica en que la nueva reglamentación del Central elimina la restricción histórica que obligaba a las empresas a demostrar que el vencimiento de sus cuotas guardaba una relación directa con su flujo de fondos en moneda extranjera. A partir de ahora, ese requisito se exceptúa siempre y cuando las firmas presenten garantías líquidas como respaldo.

Créditos en dólares y el fantasma del 2001: por qué el BCRA mantuvo el cerrojo por más de dos décadas

Hasta la entrada en vigencia de esta norma, la regulación del BCRA mantenía un cerrojo muy estricto heredado de las lecciones de la salida de la Convertibilidad. Los plazos de repago de cualquier crédito en dólares debían corresponderse exclusivamente con ingresos proyectados en la misma moneda —un beneficio casi exclusivo del sector exportador o del rubro energético—.

Esa rigurosa regla técnica se había diseñado originalmente para evitar descalces cambiarios generalizados que pusieran en riesgo la liquidez del sistema bancario y la cadena de pagos, uno de los factores determinantes que desató el colapso financiero del año 2001.

El Banco Central modificó las regulaciones vigentes y habilitó a las entidades financieras a otorgar préstamos en moneda extranjera a firmas que facturan en pesos. (Foto: gentileza).

Sin embargo, en el escenario macroeconómico actual, el sector corporativo venía advirtiendo que este marco normativo funcionaba como un embudo. Impedía que deudores y pymes con sólidos activos dolarizados inmovilizados —tales como inmuebles, depósitos en dólares o valores negociables en moneda extranjera— pudieran acceder a líneas de financiamiento competitivas si sus ingresos corrientes comerciales eran mayoritariamente en pesos.

Garantías en dólares: las nuevas condiciones de los bancos para financiar a empresas y pymes

De acuerdo con el nuevo texto reglamentario difundido por NA, el esquema busca reactivar la capacidad prestable de los bancos utilizando los depósitos en dólares del sector privado para canalizar financiamiento hacia proyectos productivos, de infraestructura o comerciales de empresas locales.

Para acceder al crédito, las firmas que facturan en pesos podrán poner en garantía sus activos dolarizados sin necesidad de tener que liquidarlos anticipadamente en el mercado de cambios.

Con esta flexibilización, el equipo económico apunta a generar un fuerte efecto multiplicador en el crédito privado y a desarmar regulaciones restrictivas del sistema financiero, permitiendo que las entidades utilicen los encajes y depósitos disponibles de manera más eficiente para apuntalar la actividad económica.