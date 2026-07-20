Cambio en la Bolsa: YPF anunció que realizará un «split» de sus acciones para atraer a pequeños ahorristas

En un movimiento estratégico para dinamizar su participación en la bolsa local, YPF anunció que el próximo 4 de agosto de 2026 llevará a cabo un desdoblamiento de sus acciones, una operación financiera conocida en el mercado como «split«. La medida, que se ejecutará en una relación de 10 a 1, modificará la dinámica habitual de la plaza bursátil y buscará abrirle la puerta del mercado de capitales a un universo más amplio de inversores minoristas.

Según consta en la nota oficial remitida a la Comisión Nacional de Valores (CNV), a Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (ByMA) y a A3 Mercados S.A. —firmada por Margarita Chun, responsable de Relación con el Mercado de la petrolera—, la decisión se alinea con las prácticas de mercado de compañías comparables tanto a nivel nacional como internacional.

“Queremos que cada vez más argentinos puedan ser parte del crecimiento de YPF. El split de la acción es un paso concreto para acercar el mercado de capitales y hacer más accesible la inversión en la compañía”, sostuvo Horacio Marín, presidente y CEO de la firma energética nacional.

Cómo funcionará el «split» de YPF y qué fechas hay que tener en cuenta

El mecanismo diseñado por la compañía será de carácter completamente automático. Esto significa que los accionistas actuales no deberán realizar ningún trámite ni gestión adicional para recibir sus nuevos títulos, ya que la anotación del cambio quedará asentada de oficio en los registros escriturales de la Caja de Valores S.A.

La fecha de corte quedará fijada para el 3 de agosto de 2026 para todos aquellos que figuren como accionistas en el registro, mientras que la implementación se hará efectiva al día siguiente, el 4 de agosto. A partir de ese momento la conversión será directa: por cada acción que un inversor tenga en su cartera antes de la fecha de implementación, recibirá nueve acciones adicionales, completando así un total de 10 papeles.

La democratización del acceso a las acciones de YPF no se limitará únicamente a abaratar el precio de entrada en la bolsa. Como complemento a esta operación financiera, la compañía vinculó la medida con un desarrollo tecnológico inminente: se avanza en una nueva funcionalidad que permitirá a los usuarios comprar acciones de YPF de manera directa a través de la APP YPF, integrando así el mercado de capitales al ecosistema digital que ya utilizan millones de clientes en su vida diaria.

El impacto en Wall Street

Uno de los puntos centrales de la comunicación regulatoria es llevar tranquilidad sobre el patrimonio de los inversores. La compañía aclaró que este cambio de valor nominal no modifica los valores económicos de las tenencias, ni el porcentaje de participación sobre el capital social, ni los votos de ningún accionista.

Según precisó Infobae, en términos matemáticos y nominales, la operación implicará pasar de 393.312.793 acciones ordinarias escriturales (con un valor nominal de $10 cada una) a un total de 3.933.127.930 acciones (con un valor nominal de $1 cada una). Pese a este salto en el volumen de papeles, el capital social de la empresa se mantendrá intacto en 3.933.127.930 de pesos.

Respecto a quienes operan en el exterior a través de los American Depositary Shares (ADS), el documento aclara que el desdoblamiento no afectará el acuerdo de depósito celebrado en 2022 con The Bank of New York Mellon, salvo por un ajuste estrictamente técnico: la relación de acciones Clase D representadas por cada ADS pasará de una a 10.

Finalmente, y de acuerdo con el reglamento de listado de ByMA, se especificó que no corresponderá liquidar fracciones de acciones.