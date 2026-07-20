YPF marcó un nuevo record en Vaca Muerta: logró más de 8 días de fractura continua en el bloque Bandurria

El nuevo récord fue monitoreado desde el Real Time Intelligence Center (RTIC), consolidando la estrategia de YPF de incrementar la productividad mediante automatización, monitoreo remoto e innovación tecnológica. Foto gentileza.

YPF alcanzó un nuevo récord operativo en Vaca Muerta al completar 203 horas continuas de bombeo durante operaciones de fractura hidráulica, el equivalente a 8 días y 11 horas de trabajo ininterrumpido. La marca se logró entre el 2 y el 11 de julio en el bloque Bandurria, donde la compañía llevó adelante 86 etapas de fractura sin registrar incidentes.

La operación fue monitoreada íntegramente desde el Real Time Intelligence Center (RTIC) mediante un esquema de fractura 100% remota y autónoma, un modelo que forma parte de la estrategia de la empresa para optimizar la productividad en los desarrollos no convencionales.

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, calificó el desempeño como «un nuevo hito para Vaca Muerta» y sostuvo que la operación acerca al desarrollo argentino a los estándares de productividad alcanzados en la cuenca estadounidense del Permian.

«Este logro refleja una operación de fractura 100% remota y autónoma, con cero incidentes. Es un hito para Vaca Muerta que nos acerca aún más a los estándares del Permian y demuestra que, cuando apostamos por la innovación, la tecnología y la excelencia operativa, podemos competir con los mejores del mundo«, afirmó Marín.

El ejecutivo también agradeció a los equipos que participaron de la operación y destacó que el resultado es fruto del trabajo conjunto, la incorporación de nuevas tecnologías y la mejora continua de los procesos.

En un comunicado difundido tras conocerse el resultado, Marín expresó: «Estoy muy orgulloso de contarles que en YPF SA logramos un nuevo hito en fractura«.

«Es un hito para Vaca Muerta que nos acerca aún más a los estándares del Permian y demuestra que, cuando apostamos por la innovación, la tecnología y la excelencia operativa, podemos competir con los mejores del mundo», continuó.

La marca alcanzada en Bandurria refuerza la estrategia de YPF de incrementar la productividad mediante la automatización, el monitoreo remoto y la optimización de las operaciones de fractura. Según la compañía, estas herramientas permiten reducir tiempos, mejorar la eficiencia y elevar la competitividad del shale argentino.

Con este nuevo récord, YPF continúa avanzando en su objetivo de posicionar a Vaca Muerta entre los desarrollos no convencionales más eficientes del mundo, en un contexto donde la productividad será determinante para sostener el crecimiento de la producción y de las exportaciones de petróleo y gas.