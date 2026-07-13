A un paso de Wall Street: la empresa eléctrica de YPF presentó la solicitud para cotizar en Estados Unidos

YPF Energía Eléctrica S.A., conocida en el mercado como YPF Luz, inició formalmente los trámites para comenzar a cotizar en Wall Street. La empresa de energía eléctrica de la petrolera de bandera se presentará como una subsidiaria que operará en la bolsa de manera separada a su compañía madre —presente en el New York Stock Exchange (NYSE) desde hace más de 30 años— y lo hará bajo el símbolo bursátil “YLUZ”.

El movimiento no es un hecho aislado en el rubro energético. Hace 190 días otra empresa del sector especializada en energías renovables, Genneia, había realizado un anuncio de características similares.

“YPF Luz anuncia que ha presentado públicamente una declaración de registro en el Formulario F-1 ante la Comisión de Bolsa y Valores de EEUU (“SEC”) relativa a una propuesta de oferta pública inicial de sus acciones ordinarias de Clase B de uno de sus accionistas. YPF Luz continuará evaluando el proceso en función de las condiciones del mercado y los requisitos regulatorios aplicables«, destacó la empresa mediante un comunicado oficial.

Los detalles de la oferta global y la estructura de acciones

En el documento oficial presentado ante el regulador estadounidense, la compañía informó que el accionista vendedor “está ofreciendo acciones ordinarias Clase B en una oferta global».

Esta operación, explicaron, consiste en «una oferta internacional de acciones ordinarias Clase B, que pueden estar representadas por American Depositary Shares (‘ADSs’), en Estados Unidos y otros países fuera de Argentina, y una oferta pública concurrente registrada ante la Comisión Nacional de Valores (‘CNV’) en Argentina”.

Cabe destacar que cada ADS representará diez acciones ordinarias de la Clase B. Según detalla el prospecto de la presentación, el número total de acciones ofertadas podrá reasignarse entre el tramo internacional y el argentino, ya que ambos cierres están condicionados entre sí. Un dato clave de la operatoria es que YPF Luz no recibirá ingresos provenientes de la venta de estas acciones ni de los ADSs en la operación internacional.

El texto también aclara cómo quedará conformada la estructura de la firma tras esta colocación. YPF Luz pasará a tener dos clases de acciones ordinarias, pero se estableció que únicamente YPF y sus subsidiarias podrán poseer las acciones Clase A, las cuales no serán listadas en ningún mercado.

En la presentación, la empresa se definió ante las autoridades norteamericanas como una “compañía en etapa de crecimiento emergente” bajo los términos de la Ley de Valores de EE.UU., y anticipó que, una vez finalizada la oferta global, quedará categorizada como una “compañía controlada” conforme a las reglas de gobierno corporativo que rigen en la bolsa de Nueva York.

Qué es YPF LUZ, la subsidiaria que busca cotizar en Wall Street

Con 12 años de trayectoria en el negocio de la generación, YPF Luz resaltó su peso específico en su portal web oficial: “Hoy generamos 10% de la energía eléctrica del país, desde 17 activos y proyectos en construcción que están diversificados en 8 provincias, demostrando nuestro liderazgo y compromiso federal. Esto nos permite alcanzar una capacidad instalada total de 3,4 GW».

La compañía sacó pecho por este volumen operativo: “Este crecimiento exponencial nos posiciona líderes del sector energético y nos permite destacarnos en generación, liderando el market share de venta de energía renovable a grandes usuarios. En un mercado cada vez más competitivo, YPF Luz se posiciona como viabilizador energético de diferentes industrias, con la capacidad de adaptarse a las nuevas demandas y las necesidades de cada cliente”.

Esta posición dominante también fue el eje de la presentación ante el regulador bursátil estadounidense. En el prospecto, la firma afirmó ser “la principal compañía de generación eléctrica ‘pure-play’ en Argentina en términos de capacidad instalada». Y añadió: “Contamos con un portafolio estratégicamente diversificado con múltiples tecnologías, lo que nos permite aprovechar la complementariedad de nuestros activos al ofrecer energía térmica y renovable eficiente”.

En números concretos, la operatoria de YPF Luz incluye 2.740 megavatios (MW) en activos térmicos y 1.024 MW en energías renovables. Esto corresponde al 73% y 27% de la capacidad instalada total de la firma, respectivamente. “Nuestra cartera de generación renovable comprende parques eólicos y solares, ubicados estratégicamente en sitios con condiciones óptimas de viento y radiación solar, lo que resulta en factores de carga notablemente superiores a los promedios del sector”, se lee en el prospecto.

La empresa indicó que proyecta un crecimiento en la participación de la energía verde a partir de la puesta en marcha de nuevas plantas. Como parte de esta expansión comercial, confirmaron que ya se encuentran construyendo su primer proyecto BESS de almacenamiento, de 90 MW, el cual elevará la capacidad total instalada a los 3.854 MW una vez que esté finalizado.

En cuanto a su salud contable, la empresa presentó balances financieros positivos. Para el año finalizado en diciembre de 2025, reportó ingresos por USD 640,8 millones (marcando un salto respecto de los USD 524,2 millones registrados en el mismo período del año anterior) y un Ebitda Ajustado de USD 427,5 millones, lo que arrojó un margen Ebitda Ajustado del 66,7%.

Para el arranque de este año, en el primer trimestre de 2026, la compañía informó ingresos por USD 217,2 millones y un EBITDA Ajustado de USD 125,7 millones, con un margen del 57,9%. El prospecto aclaró que la reducción de este margen respecto del año anterior obedeció a la “internalización de los costos de combustible”, producto de la descentralización del régimen de compra implementada a través de la Resolución N° 400/2025.

Esta normativa es analizada en profundidad en el documento como parte de un escenario de fuerte transformación para el sector eléctrico local. Según expuso YPF Luz, el marco normativo argentino “atraviesa cambios significativos y una transición hacia un modelo de mercado más desregulado y competitivo”.

En esa línea, detallaron que desde el 1 de noviembre de 2025, la Resolución N° 400/2025 introdujo un nuevo esquema operativo que promueve “la competencia dentro del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), la libre contratación entre los participantes del mercado y la descentralización de la gestión de combustibles”.

La empresa sostuvo que este nuevo escenario “implementa un sistema de remuneración basado en el costo marginal para el suministro eléctrico” con el objetivo central de “reducir la intervención estatal en el esquema de remuneración y el sistema de contratación del sector”. Ante esta desregulación, YPF Luz prevé un panorama propicio para la apertura. “Esperamos que este nuevo marco regulatorio brinde mayores oportunidades para celebrar contratos con clientes privados y genere otras oportunidades de crecimiento”, aseguraron en su presentación.

Finalmente, el documento analizado en Estados Unidos señaló que existe un gran “potencial para captar una demanda incremental de electricidad proveniente de diversos segmentos de consumo existentes y emergentes, como la minería, el desarrollo de petróleo y gas, los centros de datos y la movilidad eléctrica”.

Para capitalizar ese horizonte, desde la firma concluyeron que se evalúan “de manera continua alternativas estratégicas para atender la nueva demanda, incluyendo iniciativas de crecimiento orgánico y posibles adquisiciones, sujetas a las condiciones del mercado, consideraciones regulatorias y prioridades de asignación de capital”.