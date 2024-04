Caputo dijo que la inflación «está colapsando» y postergó la salida del cepo: «Hoy no es posible»

A una semana para la difusión del dato oficial por parte del Indec, el ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó que la inflación de marzo «va a estar en torno al 10%«, por debajo de lo registrado en febrero. En ese sentido, sostuvo que el ritmo de los precios «está colapsando», sobre todo en «alimentos y bebidas«.

«La inflación núcleo estará en un dígito», confió el titular del Palacio de Hacienda sobre el registro del mes pasado, en una entrevista a TN este viernes por la noche.

Caputo aseguró que la inflación «está colapsando» y puso como ejemplo lo que ocurre con los alimentos y bebidas, donde «si se miran los datos de supermercados de la primera semana de abril está dando negativa, hay deflación«.

En diálogo con Jonatan Viale, el funcionario resaltó que «los precios están bajando», con productos como la carne que «está casi en los niveles de diciembre y enero».

«Se llegó a esta situación, no de casualidad. La rareza es que Argentina por primera vez hizo los deberes rápidamente«, añadió y aclaró de todas formas «los resultados son normales».

Sobre el origen del pico inflacionario de los últimos meses, dijo que fue «la especulación» lo que derivó en el aumento de los precios y que muchos productos se fijaron con un dólar a $2000 «que era lo que pronosticaban las consultoras».

Caputo anunció «aviones llenos de repelente» por la epidemia del dengue

En otro tramo del reportaje, Caputo se refirió también al desabastecimiento de repelentes para mosquitos que se da en medio de la epidemia de dengue en gran parte del país.

Al respecto, indicó que «hay un shock de demanda, entonces la oferta no puede responder con suficiencia«. Por eso, dijo, «tomamos medidas, como que por 30 días se pueda importar».

El ministro adelantó que la firma Johnson «va a traer aviones llenos de repelente para abastecer» a la Argentina, sobre todo, a las zonas más afectadas por el virus.

Baja de impuestos y salida del cepo, sin fecha

Consultado por una posible baja de impuestos, una de las principales promesas de campaña del presidente Javier Milei, sostuvo que primero «hay dar vuelta todo un proceso desarrollado durante años«, ya una medida así implicaría «recaudar menos» y aumentar el déficit.

«No vamos a poder cumplir y en 4 años vuelve Cristina. Ya pasó con Macri», argumentó también el ministro de Economía, quien consideró que «Argentina primero tiene que mostrar resultados», ganar credibilidad y lograr superávit, para luego «bajar impuestos».

“En la fase de crecimiento, al recaudar más podemos bajar impuestos. No vamos a resignar el equilibrio fiscal, por eso hay que tener superávit. El cepo lo sacaríamos si tuviésemos el banco central saneado. Hoy no es posible. No estamos en reservas netas positivas. La base monetaria se redujo un 30%, único en la historia”, añadió.

Caputo sobre el piso de Ganancias: «Va a ser más alto»

Aunque el Gobierno dijo esta mañana que todavía no está confirmado el nuevo piso de Ganancias tras la reunión con los gobernadores, el ministro confirmó que «va a ser más alto» que $1.200.000, como se había propuesto originalmente.

Planteó que el tributo tiene que tener «un piso razonable» y justificó su reimposición ya que «se paga en todo el mundo y es el más progresivo que hay».

Con información de Infobae y TN