Caputo dio definiciones sobre el plan económico en Washington: cepo al dólar, inflación y ajuste

De visita en Washington para participar en la asamblea del Fondo Monetario Internacional (FMI) y encontrarse con inversores, el ministro de Economía, Luis Caputo, dio nuevos detalles sobre el plan económico del Gobierno de Javier Milei, con especial atención en la posible salida del cepo, la evolución de la inflación y la continuidad del ajuste fiscal.

Lo hizo en un encuentro privado organizado por el banco JP Morgan y del que participaron unos 400 referentes del mercado.

Acompañado por el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, el ministro aseguró, entre otras cosas, que los precios de la economía continuarán a la baja y que la unificación de los mercados de tipos de cambio no es inminente, como se comentó en las últimas semanas.

Caputo y la herencia: «Fue incluso peor de lo que esperábamos»

Según informó el medio Infobae, Caputo hizo énfasis al iniciar su exposición en la herencia que recibió el Gobierno y reveló que «fue incluso peor de lo que esperábamos«, con indicadores que hacían que «casi todo el mundo» esperara «que ocurriera una crisis».

«Cuando dije que me iba a unir al Presidente, todos me dijeron, no seas el primero, porque el primero seguro es el que también se quema”, recordó, sobre la convocatoria de Javier Milei para que se haga cargo del Ministerio de Economía.

Y añadió: “Esencialmente, estamos tratando de arreglar todos estos problemas siendo extremadamente ortodoxos en el lado fiscal y también en el lado monetario. El lado fiscal parecía una tarea imposible. Incluso los economistas más respetados, decían que era imposible reducir el déficit fiscal más de dos, dos puntos y medio en un año. Y pudimos llegar a un superávit financiero en el primer mes».

El ministro analizó que fue un «trabajo súper difícil, especialmente sin tener mayoría en el Congreso», lo que obligó a «esencialmente alcanzar el equilibrio fiscal por nuestra cuenta».

Equilibrio fiscal e inflación, qué dijo Caputo en Washington

Durante la convocatoria del JP Morgan, el titular del Palacio de Hacienda anticipó que «vamos al equilibrio fiscal que sirve como un ancla muy fuerte a pesar de que algunos intentan socavarlo«.

«La segunda cosa que teníamos que hacer, y es de vital importancia aunque sé que al principio hubo muchas críticas, fue optar por tipos de interés reales negativos muy altos y muy severos. No teníamos más remedio, si no lo hubiéramos hecho probablemente ya estaríamos en hiperinflación”, señaló.

En ese contexto, adelantó que la inflación continuará en los próximos meses y lo adjudicó a que «los argentinos están con esta tendencia a pensar que todo va a salir mal». Entonces relató: «Entonces ¿qué pasó? Casi todo el mundo fijaba el precio de sus productos en la tienda de primera línea con un dólar a 2000, porque eso es lo que les decían todos los economistas de Argentina. Esto va a 2000 el dólar, o a 3000. Los precios se fijaron a un tipo de cambio muy alto que no ocurrió”, explicó.

Caputo también planteó que esperaban que la inflación fuese «significativamente menor a lo que pronosticaban los economistas en Argentina. Y pronosticaban un 30% en diciembre; un 30% en enero y un 20% en febrero. La inflación acabó situándose en 25%, en Diciembre; 20% en enero; 13% en febrero, 11% en marzo. Y lo más probable es que vuelva a ser de un solo dígito en abril».

Fuente: Noticias Argentinas