Caputo y Guzmán se cruzaron en redes por los datos de inflación

El actual ministro de economía y el presidente Javier Milei habían festejado la senda a la baja de la inflación basándose en datos falsos de un usuario de la red social "X" (ex Twitter). El ex ministro de economía Martín Guzmán ironizó sobre el yerro anticipándose al dato oficial del mes de marzo que Indec publicará este viernes, y Caputo no tardó en reaccionar.