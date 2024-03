Carlos Pérez: «Lo hecho en estos 100 días de Gobierno es bueno, pero aún no vemos la luz al final del túnel»

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el economista y director coordinador de la Fundación Capital, Carlos Pérez, hizo una evaluación de los primeros 100 días de la presidencia de Javier Milei y además analizó las recientes medidas en materia de comercio exterior y política monetaria.

PREGUNTA: ¿Qué evaluación hace del dato de 13,2% de inflación mensual en febrero?

RESPUESTA: Es un buen dato en términos relativos, en una Argentina que estaba en camino a una estanflación mucho más complicada. En la hiperinflación de 1989, la economía estaba en recesión también, con lo cual la recesión económica no termina siendo obstáculo para una hiperinflación. Estamos en una desaceleración de la inflación, si consideramos que Argentina estaba en un recorrido de estanflación muy peligroso, en un proceso inestable, en crecimiento, en ebullición, que claramente terminaba mal porque apuntaba a mayor recesión y a mayor inflación. La inflación anual saltó del 50% en 2021 a 100% en 2022, y a 200% en 2023. Además había una distorsión enorme de precios relativos, entre ellos el tipo de cambio, y también un déficit fiscal muy abultado, una caja en dólares hípernegativa, una deuda comercial muy voluminosa y un país sin acceso a financiamiento voluntario. Si se tiene en cuenta el punto de partida, la herencia grave que recibió el nuevo gobierno, y la inercia que tenía la economía argentina, es claramente bueno lo que se ha hecho en estos 100 días. Pero si lo comparamos con los estándares internacionales y regionales, es un nivel que lejos está de ser estable. Hay por delante un desafío enorme en términos de estabilización y crecimiento, la incertidumbre es todavía muy alta. El presidente dijo que había un porcentaje considerable de la población que estaba viendo la luz al final del túnel, pero nosotros todavía no vemos la luz al final del túnel.

P: Pero seguimos estando en estanflación, ¿no?

R: Claramente. Teníamos una estanflación en estado de ebullición, por lo que apuntaba a ser muy inestable y tener un crecimiento anárquico de la inflación y de la recesión. De algún modo eso se ha ordenado, lo que no quiere decir que el paciente haya dejado la terapia. Tenemos inflación, un 13,2% es inflación y todavía con muchos precios relativos que hay que acomodar. Y además estamos en recesión, el salario real ha caído fuertemente y eso condiciona mucho el consumo. La inversión productiva está en un wait and see, viendo cómo se va definiendo este proceso. Consumo e inversión están en contracción muy fuerte, nosotros proyectamos para el primer trimestre de 2024 una caída interanual del 10% en el consumo y del 20% en la inversión. Eso está parcialmente compensado eso con comercio exterior.

P: ¿Cómo evalúa estos primeros 100 días de gestión de Milei?

R: Antes del balotaje, en la Fundación Capital planteábamos que Argentina inevitablemente debía resolver 5 cuestiones desde el 10 de diciembre. Primero el ajuste fiscal, segundo el acomodamiento de precios relativos, tercero recomponer la caja en dólares, cuarto revivir el acuerdo con el FMI y restablecer buenas relaciones, y quinto buscar soporte político para llevar a cabo las reformas económicas desafiantes que tenía por delante la Argentina. En estos primeros 100 días, ajuste fiscal se hizo, en enero hubo superávit financiero. También se devaluó y acomodaron precios relativos. Mejoraron la caja en dólares. Se restableció la relación con el FMI y el acuerdo. Finalmente, tenés en ciernes el Pacto de Córdoba el 25 de Mayo con el que se está buscando el soporte político. Dicho esto, que es el ‘bueno’ con el que uno califica los primeros 100 días de Gobierno, hay que aclarar varias cosas. El ajuste tuvo mucho más de licuación que de motosierra, con lo que la sustentabilidad y perdurabilidad del ajuste fiscal todavía tiene un signo de pregunta. Luego, hubo un salto importante del tipo de cambio pero la alta inflación que venís trayendo te pone en duda si el crawling del 2% mensual alcanza. También hay un desafío con las reservas internacionales para cumplir el objetivo que se trazó con el FMI, porque se ha mejorado pero seguimos en el quinto subsuelo, y esa mejoría es producto de que volviste a diferir el pago de las importaciones.

P: Lo social es otro desafío importante.

R: El propio FMI le pide al Gobierno que le busque sostenibilidad social y política al manejo de la economía, con lo cual el riesgo sociopolítico del ajuste que se está llevando a cabo es importante. Para bailar el tango hacen falta dos. El Gobierno en la apertura de las sesiones ordinarias tiró la propuesta del Pacto de Mayo, pero habrá que ver cómo se va manejando esto en el Congreso y con los gobernadores. La Ley Ómnibus no terminó bien, así que es un desafío.

P: ¿Qué opina de la apertura de importaciones de alimentos para presionar a la baja sus precios?

R: Todo lo que ayude al proceso de desinflación es bienvenido. La Argentina tiene que ir resolviendo hacia delante unas reformas económicas estructurales. Más allá de la apertura de importaciones de algunos bienes con el fin de profundizar la desaceleración de la inflación, creo que la Argentina tiene que estar integrada al mundo y comerciar lo más libre posible con el mundo, sin ser ingenuos. Ese es el norte, pero hay que mirar cómo se mueve el mundo, uno no puede desde Argentina liderar un proceso.

P: ¿Qué objetivo persigue el Banco Central con sus más recientes disposiciones?

R: Por un lado tenés un Banco Central que paga menos por la deuda que tiene con los bancos comerciales, y por el otro los bancos comerciales le pagan bastante menos a los ahorristas. Tengamos en cuenta que hablamos de una tasa de política monetaria del 6,8% mensual, que es la mitad de la inflación que tuviste en el mes de febrero. Es claro que lo que produce esto es una licuación de los pasivos monetarios remunerados que termina pagando el ahorrista. Jubilados y ahorristas están sufriendo la licuación. La existencia de tasas de interés negativas funciona en la medida que existe el cepo, con lo que la medida indica que la salida del cepo no está tan cerca.

Carlos Pérez

Licenciado en Economía, graduado en la Universidad de Buenos Aires [1984].

Es director coordinador de la Fundación Capital, desde febrero de 2020.

Fue gerente general del Banco Central de la República Argentina [2004-2008].

Fue vicepresidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires [2016-2020].

Posee amplia experiencia como consultor económico,