Cedears: qué son y cuáles son los beneficios de esta inversión

Por Laura Pereyra (PIN Capital).

Siempre suponiendo que ya tenés una cuenta comitente activa a tu nombre, hoy te voy a contar sobre el instrumento estrella de los inversores desde 2020. Primero un repaso. A la variada cantidad de instrumentos a los que hoy tenemos acceso a través nuestro mercado, los podemos agrupar en dos grandes denominaciones: de renta fija o de renta variable.

La renta fija sugiere que la inversión que estoy realizando me otorgará en una fecha preacordada, un monto determinado de intereses y a un vencimiento pactado, me devolverá también el capital invertido. De esta manera quedan bien claros los conceptos de “capital” (el monto inicial) y “flujo” (los intereses que irán devengando en el tiempo). Esta es la base misma del análisis de una inversión. Lo invertido ¿en cuánto tiempo lo recuperaría, a qué tasa de interés, cuánto gano por este riesgo? La base misma de la teoría de las inversiones. El ejemplo argento por excelencia de un activo de renta fija es el plazo fijo. Otros ejemplos son los bonos soberanos (como el famoso AL30) o corporativos llamadas obligaciones negociables, etc.

La renta variable implica que no tengo conocimiento previo -con certeza- de cuánto es lo que voy a ganar por el capital invertido. Parto desde un análisis que me puede llevar a creer que voy a ganar plata asociándome con un negocio futuro, pero sólo eso: capital inicial y expectativa futura. Si compro un pedacito de una empresa, a través de un instrumento que se llama “acción” me asocio plenamente con su riesgo futuro: que le vaya bien o mal por lo que hace, y también con su riesgo de que la vaya bien o mal por lo que le pasa a su segmento, al país donde se desarrolla, etc.

Dato Más de 200 Es la cantidad de Cedears disponibles en nuestro mercado a los que podemos tener acceso.

Dentro de este segmento de renta variable, desde 2020 comenzó a ser atractivo la posibilidad de adquirir un Cedear (certificado de depósito argentino). Se trata de una representación de una acción que no tiene oferta pública en nuestro país, ya que su cotización original está en el exterior, en otro mercado. Punto fundamental para la diversificación de cartera.

Vamos a usar como ejemplo Apple. Hasta el año 2020 si yo quería tener AAPL en mi cartera de inversión, debía comprar el equivalente a un papel completo. Teniendo en cuenta que Apple vale U$ 190 en NYSE, debería desembolsar entonces U$190 convertidos a pesos usando la cotización del dólar contado con liquidación que hoy se encuentra en torno a los $570. Para participar como accionista de Apple debía contar con $108.300. Y este es sólo un ejemplo, hay acciones que quedaban extremadamente caras para el inversor minoritario. Fue por esto, y con la intención de hacerlo más accesible, que en agosto de 2020 se eliminó el requisito de comprar mínimo el equivalente a una acción en el exterior y por eso se crearon los “ratios de conversión”. Ratio se llama a la división de estos papeles en pedazos más pequeños. Por eso compramos hoy Apple desde Argentina con pesos a $10.800 (ya que su ratio es de 10:1).

¿Por qué querríamos invertir en Cedeares teniendo acciones locales a buen precio? Sencillamente para diversificar nuestras inversiones y para salir con parte de los pesos a jugar a otra cancha.

El Cedear tiene dos componentes: por un lado es lo que llamamos “su activo subyacente” o sea, Apple cotizando en su mercado en dólares. Y por otro lado la variabilidad del dólar “cable” o contado con liquidación. Entonces por un lado compro una empresa con otro riesgo geográfico y (dato no menor) me cubro de manera local de eventuales devaluaciones de los dólares financieros. Esta última característica fue lo que catapultó a esta inversión a la preferencia indiscutida de los perfiles moderados. Porque en países como EEUU y Brasil (dos de los Mercados de los que tenemos más Cedears disponibles) además juega a favor del largo plazo la incorporación de un tercer factor que es que estas acciones además pagan trimestralmente dividendos por tenerlas en cartera. Con lo cual un poquito de renta fija podemos encontrar en varios papeles tradicionales.

Dato 90 días Para operar Cedears, no debiste comprar dólar oficial durante ese período previo.

Hay más de 200 Cedears disponibles en nuestro mercado a los que podemos tener acceso. Los más operados son por lo general, las marcas más conocidas por todos (Coca-Cola, Apple, Tesla, Nvidia, etc). Pero hay un grupo altamente atractivo que son los denominados ETF (índices) que sería como adquirir, por ejemplo, las 500 empresas de capitalización más grande de EEUU, eso es lo que persigue el SPY que se compra por $13.000 y te da acceso a todo ese universo. Lo acompaña el QQQ que se compra por $10.800 y con él te llevás todo el universo de empresas tecnológicas que cotizan en Nasdaq, su mercado de referencia. Si vas a empezar y no sabés por dónde, te sugiero pasar vista primero por este tipo de índices globales, para luego elegir la empresa que más te guste de cada sector.

Cedears: normativa vigente

Hay dos consideraciones para quienes quieran acceder con sus cuentas de inversión a la compra de estos activos. Primero el inversor no debe haber comprado dólar oficial los últimos 90 días. Considero aquí que hay un gris (validado también entre colegas) que si el inversor compró oficial y compra Cedear en pesos, pero no realiza la venta en ese período contra dólares (ejecutando un MEP) no correría ningún riesgo con la normativa.

Una manera de dolarizarse. Los Cedears brindan cobertura ante eventuales devaluaciones.

La única restricción vigente a la fecha expresa sobre la operación de estos activos comprados en pesos es que “no deberá comprar quien sea beneficiario de subsidios en las tarifas derivadas del suministro de gas natural por red, energía eléctrica o agua potable.” No debería, pero como poder, puede hacerlo. Con lo cual, ¡ojo acá! Importante: los sistemas de todos los brokers te van a dejar comprarlos, previo “click” en la declaración jurada. No hay un impedimento o bloqueo por sistema ya que los datos no están cruzados on line. Sugiero siempre que el inversor conozca la normativa o se asesore correctamente antes de efectuar este tipo de operaciones.