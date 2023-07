A tres semanas de las Elecciones 2023, en qué se invierte y qué se recomienda en el mercado

Laura Pereyra (PIN Capital)

Luego de que se sepa que el Fondo Monetario Internacional (FMI) pedía una devaluación para incentivar las liquidaciones y para ajustar (a través de un paquete de medidas) el tipo de cambio oficial en conjunto con un cepo más firme sobre algunas actividades, muchos fueron los ruidos por el que pasaron las últimas 15 ruedas de Mercado.

Si bien lo veníamos advirtiendo desde estas páginas hace más de un mes, muchos agentes se sorprendieron con la posibilidad de que este escenario devaluatorio se adelante antes de las elecciones, ya que en realidad se esperaba que suceda posterior al resultado de las PASO.

Hace dos meses, visualizamos rotaciones de cartera con rescates desde fondos comunes de inversión de rescate corto (T+0 y T+1) hacia fondos de criterio dólar linked (persiguiendo la devaluación del dólar oficial A3500). Esta semana se suma la lupa puesta, según el informe semanal de la Consultora 1816, sobre los fondos CER (inflation linked): “no se observa aún un flujo significativo de rescates de FCI de renta fija CER, a pesar de que tendría sentido una migración en el margen de fondos CER a T+1 por parte de los inversores corporativos y minoristas”.

Muchos agentes se sorprendieron con la posibilidad de que este escenario devaluatorio se adelante antes de las elecciones.

La intervención sobre el AL30 (bono que se utiliza para hacer mep) hace que inclusive, durante el día, se visualicen claras oportunidades para comprar barato y vender caro y que queden mejores tipos de cambio para el parking. Jamás he visto semejante cantidad de “tips” a la hora de entrar a hacer algo tan sencillo como pasar de pesos a dólares a través de instrumentos legales de Mercado.

¿Cómo venimos?

Es posible que la demora de la finalización de las negociaciones con el FMI mantenga expectantes durante esta semana a todos los jugares del mercado. Alcanzar un acuerdo con el FMI antes del 31 de julio (engloba el pago por US$ 2.700 millones, sin contar los US$ 440 millones del 1 de agosto) será muy relevante para aminorar el contexto de corto plazo y este escenario parece alejarse para concluir posterior a dicha fecha. Toda esta incertidumbre no hace más que imprimir volatilidad y esto queda claro tanto en los dólares CCL (cable, legal) y clue (ilegal) cotizando el viernes último alrededor de los 528 pesos.

El día jueves fue determinante para saltar las alertas sobre la situación de la reservas. Según un informe de Portfolio Personal, el BCRA vendió US$56 millones (ventas en 17 de las últimas 18 ruedas), acumulando un rojo de US$2.221 millones desde el fin del dólar soja 3. Así, las reservas netas se hundieron a un nuevo mínimo de -US$ 7.765 millones.

En el medio la expectativa sobre qué instrumento de cobertura es el más preciso, luego de consultar con varias mesas de Research, los analistas van encontrando sólo dos instrumentos de cobertura: por un lado en la renta fija, con la utilización de un bono dual (cobertura inflación y devaluación, paga lo que dé peor). Lamentablemente estos bonos arrojan hoy una TIR negativa, pero muchos prefieren pagar de todas maneras, en bonos largos (como el vencimiento febrero o abril) y esperar con él el desarrollo de las medidas. O bien tomar una opción más arriesgada con la utilización de acciones de empresas exportadoras, como es el caso de Aluar, Txar, Sami, etc. Empresas que exportan más del 80% de su producción y que una devaluación de este tipo las proyectaría mucho mejor de cara a sus cotizaciones actuales.

¿Bonos duales como opción?

Un bono dual es un instrumento que se suscribe en pesos y se paga en pesos (al igual que los linked, no se cobran dólares al final de la operación). Quien lo tenga en cartera puede, a su vencimiento, elegir si recibe esos pesos según lo que ha variado el dólar oficial o según lo que varió el CER (inflación) más una tasa que dependiendo del vencimiento del bono puede ser del 2% o 2.5%.

Esto le da cobertura al inversor, sabe que no perderá ni frente al dólar oficial ni frente a la inflación. Pero tiene un “problema”, si las dos variables se estabilizan, no será del todo eficiente su rendimiento. Los que hoy tienen volumen de operación en el Mercado son TDF24 y TDA24 (vto. febrero y abril del 24).

Los bonos duales le dan cobertura al inversor: sabe que no perderá ni frente al dólar oficial ni frente a la inflación. Pero si las dos variables se estabilizan, no será del todo eficiente su rendimiento. Laura Pereyra, PIN Capital.

El mercado llega demasiado cargado de incertidumbre -como queda claro- a una fecha que no deja de ser considerada la “gran encuesta nacional” donde las tendencias, de ser contundentes como ocurriera en el pasado, suelen ser determinantes para el ánimo de los votantes en las generales de Octubre.

La joya de la corona sigue siendo el Merval. En un informe elaborado por la familia de fondos Compass queda claro que el Mercado accionario sigue haciendo oídos sordos al ruido electoral: “Junio ha sido un mes en cual el famoso “trade electoral” ha estado surtiendo efecto en el comportamiento de las acciones argentinas. Esto no solo es apreciable por el hecho de que el Merval subió un 20% en dólares al CCL en lo que va del mes (40% en lo que va del año), sino también porque el sector que más subió fueron los bancos argentinos: GGAL +51%, BMA +46%, SUPV +41%. Esto a pesar de que venimos de los peores registros de inflación de los últimos 30 años y el sector bancario es el principal perjudicado por ello. A los bancos podríamos sumar Edenor, con un +61%”. La dinámica de precios “elecciones” viene siendo muy parecida a la del rally electoral del 2015 y viene de la mano de un aumento de flujo desde el extranjero a compra de activos locales.

Sólo restará esperar que las nuevas medidas encuentren a nuestras carteras con la mayor diversificación posible.