FCI, la puerta de entrada al mercado de capitales para inversores principiantes

Por Laura Pereyra (PIN Capital).

Cualquier persona económicamente activa debería evaluar qué entidades quieren que sean las que administren el capital que deviene del fruto de su esfuerzo. Siempre resuena en la cabeza de cualquier trabajador la necesidad de sentirse “independiente” en sus finanzas. Sentir que tiene el control de las mismas, más allá de lo que pase con su trabajo actual. Generar un fondo de emergencia para los malos tiempos, o simplemente pensar en algún momento vivir más cómodo en función de rentas extra que pueda generar en el largo plazo.

Las cuentas bancarias son las “comerciales”. Las que usamos para transacciones de corto plazo: cajas de ahorro para enviar y recibir, y tarjetas de crédito y préstamos para financiarnos. Si además de ahorrar queremos invertir, constituimos allí un Plazo Fijo. Seguro el lector, todo esto lo conoce como la palma de la mano.

Ahora bien, deberían de igual modo saber todo lo que hace cualquier otro inversor latinoamericano. Tanto un brasileño como un chileno tienen además de un banco principal, una Sociedad Gerente de Fondos de cabecera. El resto del mundo financiero global lo hace también. Los argentinos quedamos atrapados en nuestros “traumas” de crisis económicas y por eso, las finanzas o el largo plazo o nos dan miedo o simplemente usamos mucho esta frase: “no, no me hables de cosas del mercado y eso, que yo no entiendo nada”, demostrando en una sola oración la resistencia que tenemos a aprender una habilidad nueva. Aunque no quieras, voy a esforzarme para que no solo lo aprendas sino que también lo pongas en práctica.

Dato $1.000 Monto a partir del cual podés constituir un fondo común de inversión “de rescate inmediato”.

El mercado de capitales es el soporte, por ejemplo, del inversor minoritario. ¿Qué tan minorista? Desde $1000 podés constituir tu primer Fondo Común de Inversión (FCI) “de rescate inmediato” (que lo pidas hoy y tengas los pesos hoy disponibles). La administradora más grande de estos fondos, independientemente de bancos, es Mercado Fondos. Según la Cámara que regula a los FCI, Mercado Fondos tiene casi $300mil millones de pesos bajo custodia, arrojando una tasa del 81,2%. Compite directamente con las famosas “cuentas remuneradas” de otras billeteras virtuales. Su administradora es el BIND y ostenta una de las comisiones de administración más caras del mercado, cobrando el 3,24% de “fee” de administración que se devenga diariamente. Pero es fácil de operar y de entender. Punto para MercadoPago.

Ningún FCI cobra honorarios de rescate o suscripción. Todos ganan dinero cobrando “fees de administración”, que son los porcentajes que se van devengando silenciosamente del monto operado (ronda entre el 1% y el 3,5% dependiendo la administradora). Y absolutamente todos se rigen por la misma premisa: “rendimientos pasados no aseguran rendimientos futuros”. Se constituyen en una única moneda: con pesos los de pesos y con dólares los de dólares.

Dato $ 300.000.000.000 Es el capital bajo custodia de Mercado Fondos.

Como son muy diversos los activos que los componen, los FCI no pueden asegurar tasa, como lo hace el plazo fijo. Sin embargo le ganan por goleada a este último instrumento por una sola definición: son activos líquidos. Significa que todos los días puedo tomar la decisión de cambiar mi estrategia. Más del 85% de los FCI T+1 (rescatan hoy, acreditan en 24 horas) empatan o le ganan en más de un 1% al rendimiento de la tasa de plazo fijo. Entonces, a mismo premio, ¿porqué no priorizar la liquidez?

Fondos es sin dudas el lugar donde un inversor debería comenzar a diversificar su cartera. Hay un dicho que siempre usamos y es que “no le podés ganar a todo”. No podés estar viendo inflación, devaluación o acciones argentinas para hacer un “all in” a un único producto. Hubo rendimientos de FCI de Renta Variable (acciones) que superaron en el semestre el 120% de rendimiento directo, logrando un anualizado de 350%. Totalmente acoplado con su mercado de referencia que es el Merval. Pero con el diario del lunes, todos hubiéramos puesto nuestro aguinaldo entero de enero en un fondo de estas características. Lo cual no hubiera sido recomendable. Las carteras de fondos son sumamente atractivas por su “plasticidad” ya que podemos moldearlas en porcentajes e ir persiguiendo rendimientos, saltando de uno a otro.

Por ejemplo: podríamos pensar en tener un 20% de renta variable y riesgo, sumado a 40% de rescate 24hrs (tasa plazo fijo) para ir haciendo pequeños rescates en el mes, un 20% de fondos que persigan a la devaluación del dólar oficial (dollar linked) y 20% de activos atados a CER (inflación). Dato: por segundo mes consecutivo, se observó en el mercado de fondos un gran viraje de FCI T+0 o de cuentas remuneradas hacia Fondos Dollar Linked (devaluación).

Un informe publicado por Portfolio Personal advierte: “hacia adelante, la volatilidad de los flujos esperamos se mantenga y estos sigan condicionados al juego sobre las expectativas electorales. Mayor posibilidad de una transición ordenada podría convertirse en un catalizador positivo para la industria, impulsando un mayor apetito por fondos de renta fija de mayor duración (T+1/T+2), renta mixta y variable.”

Si sos de los que quiere empezar a invertir pero no sabe bien cómo ni dónde hacerlo, animate a arrancar con FCI de cualquier administradora registrada en la Comisión Nacional de Valores. Allí está la llave para cambiar definitivamente la manera de cuidar tu patrimonio de largo plazo, sin tener que convertirte en un analista especializado en la materia. ¡Animate!