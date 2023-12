Chau plazo fijo: cómo vincular el aguinaldo a la inflación o al dólar oficial de manera fácil

Con diciembre llega el cobro del medio aguinaldo y, si no pensás gastarlo, es momento de pensar cómo invertirlo. Colocarlo a plazo fijo no es una buena idea, y no todos pueden comprar dólares de manera legal y segura. Sin embargo, hay una manera fácil de vincular los ahorros a instrumentos atados a la inflación o a la cotización oficial del dólar.

Las proyecciones de inflación para los próximos meses son alarmantes, con lo que inmovilizar tus pesos excedentes será la peor elección posible. En cambio, colocarlos en una alternativa de inversión que los ate a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) parece una buena idea. Y si nos brinda la oportunidad de mantenernos líquidos ante tanta volatilidad y en las puertas de un cambio de gobierno, la idea luce aún más atractiva. La buena noticia es que hay Fondos Comunes de Inversión (FCI) que reúnen estos requisitos.

Asimismo, se descuenta un salto devaluatorio del tipo de cambio oficial tras la asunción de Javier Milei. Por ello, colocar los ahorros en instrumentos cuyos rendimientos estén atados a la evolución del dólar oficial (instrumentos «dolar linked») es también una buena idea para cubrirse de las eventualidades del mercado cambiario formal. Nuevamente, hay fondos comunes de inversión que ofrecen la posibilidad de hacerlo fácilmente y sin comprometer mucha liquidez.

FCI: ¿qué son y cómo invertir en ellos?

De acuerdo con la Comisión Nacional de Valores (CNV), un FCI «es un instrumento de inversión mediante el cual un grupo de personas con similares objetivos de inversión aporta su dinero para que un profesional lo administre, invirtiendo en una cartera diversificada de activos.» Es decir, se invierte en «un solo lugar» pero simultáneamente se diversifica, lo cual es clave para reducir el riesgo y la volatilidad de la decisión. La liquidez de la alternativa se debe a que el rescate se puede hacer cualquier día hábil, y la acreditación suele demorar 24 o 48 horas (hábiles también).

Como ya adelantamos, los FCI son una manera sencilla de atar los ahorros a la inflación o la evolución del tipo de cambio oficial. Para ello, se debe solicitar la apertura de una cuenta comitente en el banco, trámite que por lo general se puede hacer online. Una vez activa la cuenta (demora unas horas desde la solicitud), en la sección inversiones se puede suscribir un nuevo FCI. Hay que elegir los de renta fija o mixta que tengan como fuente de rendimiento (benchmark) el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) o la cotización del dólar en el mercado oficial.

A continuación, el listado de los FCI que tienen como benchmark el CER (es decir, la inflación), por banco.

Seguidamente, el listado de los FCI que tienen como benchmark la cotización del dólar oficial y/o con participación importante de bonos duales, por banco.

Pese a que una de las ventajas de estos instrumentos es la liquidez que otorgan, la ecuación equilibrio-riesgo indica que lo recomendable es colocarlos por un plazo igual o mayor a los 3 meses.

FCI no bancarios

Laura Pereyra, de PIN Capital, sugiere ir un paso más allá. Plantea que, si bien todos los bancos tienen su propia familia de fondos, las “preferidas” por la industria son las que mayor independencia de intereses tienen a la hora de tomar decisiones sobre los patrimonios. Esto es: los FCI no bancarios.

Aunque es tentador quedarse cómodos dentro del mismo entorno del banco, Pereyra recomienda «no tener los huevos en la misma canasta, y sacar de plano el riesgo sistémico de que todos nuestros ahorros estén en una sola entidad.«