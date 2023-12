¿Qué hago con mi plazo fijo?

Por Laura Pereyra (PIN Capital)

No hay mayor elocuencia para comenzar a bocetar esta nota, que una pregunta reiterada que he recibido desde hace una semana en mis redes sociales. “Tengo un plazo fijo que me vence hoy. ¿Qué me recomendás hacer? ¿Lo volveré a renovar? ¿Corro algún tipo de riesgo de perderlo todo?” Hasta aquí un miedo lógico que deviene del vaivén de novedades sobre el movimiento de las Leliqs, garantías de los plazos fijos bancarios que al cierre de esta nota se encontraban en pases bancarios.

Para cortar con algún miedo que está dando vueltas entre los plazosfijistas, cito aquí el informe de Portfolio Personal al respecto: “Destacamos que el cambio en el activo de las entidades financieras es más precautorio que generado por una fuerte tensión en los depositantes.” Con lo cual no nos detendremos a analizar qué es lo que está haciendo el ahorrista promedio.

Siguiendo con la consulta citada les agrego la parte más cruel de la ecuación: “Te cuento que opté por el plazo fijo hace un tiempo y lo renuevo mes a mes. Con esa ganancia que me genera me ayuda para llegar cómodo a fin de mes. No tengo forma de reinvertir los intereses porque mi sueldo no me alcanza.”

A la vista está la distorsión de tasa que toda esta suba de remunerar al 133% el dinero de los ahorristas ha generado en la gente. No es correcto que identifiquemos que se pueda vivir sin trabajar, o sea de “rentas”. La nominalidad nos marea y debemos entender que por ahí lo que nos ha sido regalado, va a salir caro.

Conozco casos donde el inversor nació con el pago de una cuantiosa indemnización y que ahora en sus palabras “vive de rentas”. A estas tasas colocando $10.000.000, los afortunados ahorristas están consiguiendo un “sueldo” mensual de $1.180.000. Es una sábana muy corta ya que lo que no suelen descontar estos inversionistas es que la inflación los está persiguiendo al 15% mensual de tasa negativa. Ganan ese millón, pero a su vez, el capital invertido pierde $1.500.000 de poder de compra.

Llegó el momento de frenar esa rueda mágica, entender que los pronósticos de inflación son realmente alarmantes. Para así hacer números finos y darnos cuenta que el plazo fijo históricamente ha perdido contra otros instrumentos.

Te invito a tomar riendas firmes sobre tu educación financiera. Empecemos por la puerta de entrada al mundo de las inversiones: el reemplazo ideal para el plazo fijo son los Fondos Comunes de Inversión (FCI).

Un Fondo Común de Inversión es un mecanismo por el cual ganamos liquidez y flexibilidad. Dejemos de inmovilizar capital a 30 días. ¡Ni hablar a 90 días con Plazos Fijos UVA!

Los FCI permiten a los inversores agregar o retirar fondos en cualquier momento, ofreciendo mayor liquidez y flexibilidad que los plazos fijos, que generalmente requieren que el dinero permanezca bloqueado durante un período determinado.

La manera correcta de diversificar en la inversión es tener en cuenta dos factores que representan cabalmente a los FCI: objetivo y plazo de la inversión.

La industria de Fondos tiene rendimientos disímiles cuando tenemos sobre la mesa estrategias diferentes. La recomendación es entonces colocar:

– A 30 días o más, los pesos excedentes en los fondos denominados “T+1”, osea de rescate en 24hrs. Estos fondos vienen rindiendo en promedio un 132% de TNA. Igual rendimiento que los plazos fijos, pero con la opción de retirarme en 24hrs. en caso que lo requiera o cambien mis expectativas sobre la macro.

– A 3 meses o más, los pesos que quiero resguardar de inflación o de devaluación. Los primeros se llaman “CER” o “Inflation Linked”, los segundos son los famosos “Dólar Linked” atados a la devaluación del tipo de cambio oficial. Estos son “T+2”, osea impactan en tu cuenta en 48hrs. La recomendación es respetar ese horizonte de inversión porque rescatar antes puede que no alcance a desarrollar bien la estrategia. Medidos en el año estos FCI promedian el 189% de TNA.

– A 6 meses o más, los pesos que puedo considerar más arriesgados, denominados de Renta Variable o Mixtos. Son FCI de acciones, cedears u ON. Combinan una estrategia que se ata al rendimiento más atractivo del Mercado. En lo que va del año estos fondos están por encima de los 295% de TNA en rendimiento. Mayor riesgo, es igual a mayor rentabilidad.

Si bien todos los bancos tienen su propia familia de fondos (al igual que muchas Alyc), las familias de Fondos “preferidas” por la industria son las que mayor independencia de intereses tienen a la hora de tomar decisiones sobre los patrimonios. Esto es: los FCI no bancarios.

Por supuesto que es tentador quedarse cómodo dentro del mismo entorno del banco. Pero si damos un pasito más, dejamos de tener los huevos en la misma canasta, y sacamos de plano el riesgo sistémico de que todos nuestros ahorros estén en una sola entidad.

Consulté a diversas Familias de FCI para compartir con ustedes algunas ideas. Compass Group nos compartió su view de Mercado en este sentido:

LP: ¿Cómo creen que impactará el movimiento de leliqs sobre los depósitos a plazo fijo de la gente?

Compass: El stock de LELIQ es algo que la nueva administración menciona como prioritario para desarmar en el tiempo y bajar el riesgo en el balance de los bancos. Si el ancla fiscal se cumple y se recupera de a poco la demanda de dinero conjuntamente con alguna acción adicional del Gobierno, podría no tener no generar incentivos negativos. Los comentarios del Ministro de economía entrante apuntan a una salida no traumática ni caótica.

LP: ¿Qué oportunidades ven en este contexto para la industria de FCI?

C: A través de la industria de FCI se puede diversificar el riesgo y encontrar vehículos para generar cobertura tanto en dólares como en pesos en épocas de alta inflación, con retornos por encima de los plazos fijos tradicionales.

Lo que se viene

Diversos reportes económicos proponen virar de la estrategia dólar linked a la estrategia CER. ¿Cuál es la recomendación aquí?

Cada familia tiene un fondo que invierte mayoritariamente en CER y otro que lo hace en dólar linked. “Hoy quizá los spreads de los vehículos DL son extremadamente negativos y en el universo CER los mismos se han achicado pero no existe un universo de CER desarrollado que no sea con riesgo público”, advierten de Compass. Por ende quizá lo recomendable es una cartera diversificada que incluya instrumentos en dólar libre por encima de DL o CER.

Además, los fondos de acciones (renta variable) se comportan de manera extraordinaria en ambientes de muy alta inflación.

Como sugerencia final: deseo que el bichito de la duda te lleve a cuestionar incluso lo que dicen estas líneas y si tenés ganas de aprender más, te podes meter en la Cámara Argentina de FCI donde a diario se cargan los rendimientos y las composiciones de toda la industria de Fondos. Los podes encontrar acá: www.cafci.org.ar.