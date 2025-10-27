«Cisne blanco» para los mercados luego de las elecciones 2025: prevén un dólar a la baja y una robusta suba de acciones y bonos 

El sorpresivo resultado de las elecciones legislativas de 2025 se puede definir como un «cisne blanco» para los mercados, que esperaban un escenario inverso. Se espera que, desde hoy, se provocará una reversión total de la dolarización «extrema» de los últimos meses. Anticipan una «retracción importante» del tipo de cambio, con una caída proyectada de 125 pesos para el dólar blue (cerca de un 10%), que cerró el viernes a 1.525 pesos.

Según indicó en la columna de Río Negro Radio el periodista especializado en economía, Pablo Wende, el resultado electoral anticipa «una de las subas más importantes de la historia» para acciones y bonos. «Ya estoy viendo los futuros de las acciones argentinas en Wall Street, 25% arriba», detalló y agregó que los bonos subirán entre un 10% y un 15%.

Esta euforia en los activos argentinos provocará una «caída importante» del riesgo país. Wende estimó que podría pasar de los 1.000 puntos actuales a «zona de 700 o incluso un poquito menos» en los próximos días. El analista destacó que esto es «muy relevante» porque Argentina «necesita recuperar acceso a los mercados financieros» para pagar su deuda, en lugar de depender de la compra constante de dólares.

El especialista explicó que los inversores «se venían preparando para el peor escenario». Esto generó una «dolarización extrema histórica», donde el 52% del dinero transaccional se fue a dólares. «Prácticamente todo el dinero que uno dice ‘esto lo uso para ahorrar o transaccionar’ fue a dólares», señaló Wende, describiendo cómo particulares y empresarios pymes se cubrieron «pensando que se venía una debacle».

El interés de JP Morgan y Estados Unidos

Wende también se refirió a la reciente visita a Argentina de Jamie Dimon, el CEO de JP Morgan, junto a figuras como Tony Blair y Condoleezza Rice. «No vienen a hacer beneficencia, vienen a hacer negocios», afirmó. Según el analista, el interés se centra en los recursos naturales del país: campo, energía y «tierras raras».

Señaló que hay una «fuerte cuestión geopolítica de sacar a China y meter a Estados Unidos» y que se esperan «muchas inversiones norteamericanas». Sobre el swap con el Tesoro de EE.UU., indicó que fue un «puente» para dar estabilidad cambiaria hasta las elecciones. Ahora, Wende cree que Argentina debe «empezar a sacar las restricciones que quedan del cepo» y avanzar a un esquema de «mayor flotación».

El desafío de la recesión y las reformas

Para consolidar esta confianza, Wende subrayó que la señal clave que mirarán los mercados es que el Banco Central (BCRA) comience a «acumular reservas». Si esto ocurre, «va a bajar la tasa de interés, se va a reanudar el crédito y se va a poner en marcha un círculo virtuoso», con el objetivo de «estar hablando de una salida de la recesión» a fin de año.

El analista describió la situación actual como una «recesión fuerte», con septiembre y octubre como meses «malísimos» donde «nadie gastó un mango». Hacia adelante, el desafío de Milei será «revertir esta caída de la economía» y mejorar los ingresos. Para Wende, la vía que intentará el gobierno son las reformas tributaria y laboral, buscando competitividad bajando impuestos, en lugar de insistir con devaluaciones que «lo único que hacen es subir la inflación».

El nuevo escenario político

Finalmente, Wende comparó la situación con la elección de medio término de Macri, quien ganó en 2017 pero «dos años después se cayó a pedazos«. Sin embargo, consideró que Milei «va a tener más respaldo legislativo» esta vez, proyectando una «gran alianza con los gobernadores» del «interior productivo».

Destacó que la próxima discusión del presupuesto será clave. Según el periodista, el cambio de tono y hasta de «look» de Milei en su último mensaje sugiere «un intento de ir a una segunda parte de mandato algo diferente», obligado por Estados Unidos a «negociar» y «asegurar gobernabilidad».

