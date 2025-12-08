Paro nacional y marcha de ATE este martes en todo el país: Cómo será en Río Negro y Neuquén 

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció una nueva marcha y paro nacional para el martes 9 de diciembre en reclamo por la Reforma Laboral presentada por el Gobierno de Javier Milei. Solicitan la recomposición salarial de emergencia en el sector público y plantan su reclamo al Poder Ejecutivo de ajustar 10% del personal en organismos públicos.

El gremio advirtió sobre el contexto complicado que atraviesan sus trabajadores, donde el desempleo, subempleo y demás situaciones donde las necesidades básicas de los empleados sufre de modificaciones. La postura del gremio acusa al Gobierno de Javier Milei de presentar el Plan de Reforma Laboral para velar sus intereses personales y no por el pueblo.

En el comunicado de ATE, se destaca que la reforma laboral cercena los derechos adquiridos por la clase trabajadora y permite actos como el despido sin indemnización, limitación de negociación colectiva y la extensión de jornada laboral.

ATE convocó a paro nacional y marcha para el martes: los reclamos del gremio

El secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, definió las medidas de acción directa contra el proyecto que impulsa la Casa Rosada:

Rechazo a la reforma laboral regresiva que propone el Gobierno Nacional

Inmediata reapertura de las paritarias y aumento salarial para las y los estatales.

No al desguace del Estado.

Aumento salarial de emergencia para las y los jubilados.

Pase a planta permanente de todos los trabajadores precarizados

Rechazo a las privatizaciones de empresas públicas y a la venta de inmuebles del Estado.

Reincorporación de todas las y los trabajadores despedidos.

Restitución de los fondos adeudados a las provincias.

Rechazo a la armonización de las cajas previsionales provinciales.

Restitución del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES.

Paro de ATE qué pasará en Neuquén y Río Negro

Las movilizaciones se realizarían en las principales ciudades de Río Negro y en la capital neuquina.

En la provincia de Río Negro, ATE pidió al gobierno provincial que «convoque a paritarias salariales» y un incremento del 100% en las guardias para quienes trabajen en el Estado durante las fiestas de Fin de Año.

«El ajuste nacional irradia peligrosamente en las políticas provinciales. El gobierno rionegrino dilata la convocatoria a paritarias para diciembre y llena de incertidumbre a miles de estatales», detalló el Secretario General de ATE en Río Negro, Rodrigo Vicente.

«Pedimos además la renovación de todas las modalidades de contratación precaria en el Estado que vencen a fin de mes y el pago doble de las guardias para los días festivos», agregó.

Desde Neuquén, no se sumarán a la medida.