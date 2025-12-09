Sprint final en la Legislatura de Neuquén: cuatro sesiones en dos días y las leyes que vienen

Los diputados de Neuquén sesionarán esta semana cuatro veces para concluir con el trabajo legislativo y abrir el periodo de receso hasta el próximo año. El trabajo se concentrará el miércoles y jueves, con una sesión especial y una ordinaria cada día.

El jueves se realizó la reunión de Labor Parlamentaria para definir la agenda de las especiales, que fueron pedidas por el oficialismo para sancionar una ley «aclaratoria» de la 3540 que aprobó el endeudamiento de 150 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La primera se hará el miércoles a las 9, para tratar el proyecto en general, y la segunda el jueves en el mismo horario.

A continuación de ambas, se harán las dos últimas sesiones ordinarias del año. Los diputados llevan 50 leyes aprobadas en lo que va del 2025 y sumarán en este último tramo maratónico, por lo menos, seis más.

Según confirmaron desde el oficialismo, saldrán los presupuestos 2026 de los tres poderes del Estado, incluyendo el de Rolando Figueroa de 7,57 billones de pesos para el año que viene.

El proyecto sorteó las comisiones sin que la bancada de Comunidad deba ceder ninguna modificación para reunir los votos, que se descartan de holgada mayoría para convertirlo en ley. Hasta ahora, solo hubo críticas de la izquierda y el kirchnerismo, además de las observaciones habituales que hace la diputada libertaria, Brenda Buchiniz, que no siempre se traducen en un voto negativo.

En la comisión de Presupuesto, los tres despachos salieron con diez votos a favor y uno en contra.

El único proyecto que sí se tuvo que modificar, a pedido de diputados, fue el que presentó Zulma Reina para la Legislatura. El texto final ahora especifica que el ahorro que resulte del ejercicio financiero vigente se destinará al denominado Fondo de Contingencias que se creó este año y que restringe para qué se puede utilizar ese resguardo de dinero.

Reina aclaró durante la discusión a sus pares que, en la preparatoria de febrero, podrían elegir otra persona para que ocupe su lugar en la vicepresidencia primera de la Cámara y administre el presupuesto, aunque todo indica que Figueroa no querrá hacer cambios.

Los otros proyectos que saldrían en esas últimas sesiones del año son el que aprueba el nuevo Código Procesal Civil Adversarial, que aún requiere despacho este martes de la comisión de Asuntos Constitucionales, y la ley del Sistema Provincial de Manejo de Fuego.

En el oficialismo reconocieron que esta última está en duda porque aún se deben «pulir» cuestiones tributarias dentro del proyecto, pero buscarán llegar con los tiempos.

Por otro lado, se sumará al orden del día el proyecto del gremio ANEL para instituir el primer viernes de julio como el día del empleado legislativo, tras la polémica que se desató este año cuando Reina no quiso autorizar que el asueto del 6, que caía en fin de semana, se trasladara al viernes anterior.