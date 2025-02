Conocido economista liberal sobre los aranceles de Trump: «Los principales perjudicados serán…»

Devaluación y cotizaciones del dólar, el proteccionismo de Estados Unidos y el acuerdo con el FMI (Fondo Monetario Internacional). Estos y otros temas fueron abordados por el economista Iván Carrino, en diálogo con Diario RÍO NEGRO.

PREGUNTA: Según trascendidos, el FMI le pide al Gobierno una devaluación. ¿Es necesaria?

RESPUESTA: No creo que lo que pida el FMI sea una devaluación en el sentido de “tenés que subir el dólar porque está muy barato y yo creo que el tipo de cambio de equilibrio es XYZ”. Lo que sí debe estar pidiendo es una eliminación de las restricciones cambiarias (o sea, el fin del cepo). Y, claro, si eso pasa, dado que hoy hay una brecha, lo que terminaría pasando es que el dólar oficial subiría hasta el nivel del paralelo (o algo menos). Es decir, ocurriría algo parecido a lo que pasó a fines de 2015, solo que con un salto mucho menor, puesto que la brecha también es mucho más chica. El FMI considera que la movilidad de capitales en los países debe ser libre, y es por esto que debe estar pidiendo el fin del cepo.

P: El Gobierno dispuso una reducción transitoria de retenciones al agro. ¿Hay un trade-off de acumulación de reservas versus recaudación tributaria? ¿Qué elemento es más importante para Argentina hoy?

R: Bueno, yo diría lo siguiente: si uno quiere ir a un sistema de tipo de cambio totalmente libre y determinado por el mercado, las reservas del Banco Central no son una prioridad. Sin embargo, cuando uno observa la década de los ’90, cuando todos los países de América Latina lograron erradicar el problema de la inflación, ve que lo hicieron – en un primer momento- con algún sistema de ancla cambiaria. Esto fue desde la convertibilidad de Argentina hasta sistemas de bandas para el tipo de cambio en otros países. Solo recién después de que haya bajado la inflación con estos esquemas de cierta fijación del dólar, los países pasaron a sistemas de flotación libre del tipo de cambio. Ahora, claro, para que Argentina pueda atravesar ese período, sí es necesario contar con mayores reservas del Banco Central, y es por eso que creo que el Gobierno está tan interesado en conseguir dólares, ya sea del FMI o bien de las compras que pueda hacerle al sector exportador.

P: Transcurridos los primeros días del segundo mandato de Trump, aún no hay precisiones sobre el acuerdo con el FMI y quedó claro que Argentina podría no ser una excepción en la política proteccionista. ¿La vuelta de Trump será tan beneficiosa para Argentina como se creía originalmente?

R: Me parece que le damos demasiada importancia a lo que puede hacer Trump por Argentina, o bien a cómo los factores externos pueden ayudar o no al país. Y, obviamente, los eventos internacionales van a afectar –positiva o negativamente- a la economía de Argentina, pero el futuro depende mucho más de corregir problemas internos que de los aranceles que pueda poner Trump al acero o a lo que se le ocurra. Los principales perjudicados por la política tarifaria de Trump serán los estadounidenses, así como los argentinos nos hemos estancado por creer por tantas décadas en la política de “industrialización por sustitución de importaciones”. No es buena idea.

P: ¿A qué atribuís la quietud de los dólares paralelos? ¿Intervención o fundamentos macro?

R: Encuentro una relación bastante fuerte en el último tiempo entre lo que pasa con el riesgo país y el tipo de cambio real en Argentina. En tiempos en que el riesgo país estaba “por las nubes” digamos, los dólares paralelos también estaban extremadamente altos en términos reales e históricos. En el último tiempo Argentina experimentó una fuerte caída del riesgo país, y eso se vio reflejado en la fuerte baja del dólar paralelo en términos reales. En el caso de la intervención, el Gobierno es cierto que podría tener éxito en mantener un dólar más calmado al vender dólares en el mercado del Contado con Liquidación… Pero si este intento estuviera muy fuera de la línea de las variables subyacentes, lo que veríamos sería una fuerte pérdida de reservas, o bien nuevos controles que desatarían una nueva brecha (esta vez entre el dólar financiero legal y el dólar blue). No estamos viendo nada de eso así que me inclino a pensar que la estabilidad del dólar blue se debe más a fundamentos que a intervenciones específicas del Gobierno.

P: El Gobierno aspira a perforar el piso del 2% de inflación mensual este mes. ¿Cuán alcanzable creés que es esta meta?

R: Lo veo alcanzable. Por un lado, se atacan las causas de fondo de la inflación, que son el déficit fiscal financiado con emisión monetaria. Y, por el otro, está el crawling peg que, como dije, no es la política más compatible con la libertad de los precios para la economía (mucho menos cuando hay cepo), pero que puede ayudar a estabilizar la economía más rápido que eligiendo otras alternativas.

P: Milei dijo que está dispuesto a salir del Mercosur para firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos. ¿Te parece una buena idea?

R: Me parece una excelente idea. En este caso, hay que copiar lo que hizo Chile desde los 70-80 en adelante: apertura unilateral al inicio y luego tratados de libre comercio con todo el mundo. Hay amplio consenso entre los economistas en que el libre comercio promueve la eficiencia, la productividad y el crecimiento económico, que es el único camino que conocemos para derrotar definitivamente la pobreza.

