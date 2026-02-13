Créditos hipotecarios | El 2025 cerró con 44.000 préstamos y se ubicó entre los registros más altos: hay expectativa para 2026

En el 2025, los créditos hipotecarios alcanzaron la cifra de 44.305 préstamos otorgados, superando con creces los años anteriores en la década y aproximándose a los mejores registros históricos, los cuales se presentaron en: 2007, 2017 y 2018.

Para los registros de la provincia de Buenos Aires, en 2025 se concretaron 147.393 escrituras, de las cuales 23.395 operaciones se realizaron mediante crédito hipotecario. El monto movilizado fue de US$2.390 millones.

La fundación Tejido Urbano, encargada de investigar y brindar soluciones al déficit habitacional y urbano de Buenos Aires, informó que 2025 estuvo marcado por una consolidación operativa tras años de inactividad.

Dentro del estudio detallaron que 2025 estuvo marcado por cierta volatilidad hacia el último tramo del año. Noviembre mostró una desaceleración asociada a la incertidumbre electoral, pero en diciembre cerró con positividad, volviendo a niveles similares a los de julio. El pico anual se alcanzó en octubre, con 2.600 escrituras hipotecarias.

Créditos hipotecarios: qué se espera para 2026

Para estimar el rumbo de este año, la fundación declaró que el desafío ya no pasa por reactivar el crédito, sino por ampliar el universo de hogares que efectivamente califican. Para aquello destacan cuatro factores de estudio:

flexibilización de los sistemas de scoring

La función del Banco Nación como actor contracíclico

La capacidad de fondeo y securitización del sector privado

Incorporación de innovaciones regulatorias

La transformación la lidera el Banco Nación, que en enero puso en funcionamiento un esquema 100% digital para aprobar créditos. La entidad, que otorgó más de 20.000 préstamos en 2025, lanzó además líneas para monotributistas y permite sumar codeudores familiares para alcanzar los ingresos, extendiendo plazos hasta 30 años

Para 2026, la plataforma también incorpora un módulo que vincula oferta y demanda: las propiedades deben ser previamente verificadas como aptas para crédito hipotecario y un canal específico para inmobiliarias, integrando en un mismo ecosistema al comprador, al banco y al mercado inmobiliario.

«Las señales configuran un escenario en el que el crédito hipotecario ya no depende exclusivamente de la coyuntura macroeconómica inmediata, sino de decisiones institucionales concretas. La estabilización de variables como inflación y tipo de cambio contribuye a mejorar la previsibilidad, pero el verdadero margen de crecimiento para 2026 estará dado por la capacidad de modernizar procesos, flexibilizar criterios de acceso y sostener el protagonismo de la banca pública», concluyeron desde Tejido Urbano.