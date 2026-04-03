Irán derribó dos aviones de Estados Unidos y uno de los pilotos sigue desaparecido

Dos aviones de guerra de Estados Unidos fueron derribados en las últimas horas en medio del conflicto con Irán, en un episodio que marca una nueva escalada militar en la región. Según confirmaron funcionarios de ambos países, uno de los aparatos era un caza F-15E de dos plazas, que fue alcanzado por las defensas aéreas iraníes. Tras el impacto, se desplegó un operativo de búsqueda y rescate para recuperar a la tripulación.

De acuerdo a la información oficial, dos pilotos lograron ser rescatados, mientras que un tercero permanece desaparecido. En ese contexto, fuerzas iraníes iniciaron un operativo para localizarlo y prometieron recompensas para quienes aporten información o colaboren en su captura.

En paralelo, medios iraníes reportaron que residentes locales abrieron fuego contra helicópteros estadounidenses que participaban en las tareas de rescate en la zona del derribo, lo que añade un nuevo nivel de tensión al conflicto.

El incidente se produce en el marco de una creciente confrontación entre ambas naciones, con operaciones militares en distintos puntos estratégicos del Golfo y el territorio iraní, y mantiene en alerta a la comunidad internacional ante el riesgo de una escalada mayor.

Trump afirmó que los ataques iraníes no frenarán las negociaciones: “Estamos en guerra”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que los recientes ataques de Irán contra aeronaves estadounidenses no afectarán las negociaciones en curso entre ambos países. “No, en absoluto. No, es la guerra. Estamos en guerra”, afirmó durante una entrevista telefónica con NBC News.

Las declaraciones se produjeron luego del derribo de un caza F-15 en territorio iraní, en un episodio que marca una fuerte escalada del conflicto. Según trascendió, uno de los tripulantes fue rescatado con vida, mientras que continúa la búsqueda del segundo integrante de la tripulación.

En paralelo, durante las tareas de rescate, dos helicópteros UH-60 Black Hawk que participaban del operativo fueron alcanzados por fuego iraní, aunque sus tripulantes resultaron ilesos.

A su vez, la Guardia Revolucionaria iraní informó que un avión de ataque A-10 Warthog se estrelló cerca del estrecho de Ormuz tras ser impactado. De acuerdo con fuentes citadas por medios estadounidenses, el piloto logró eyectarse, ingresó en espacio aéreo de Kuwait y fue recuperado en buen estado por fuerzas de su país.

En total, según los reportes, Irán habría provocado la caída de dos aeronaves militares estadounidenses —un F-15 y un A-10— y afectado a helicópteros de rescate en menos de 48 horas, lo que refleja la intensidad de los enfrentamientos.

El derribo del F-15 se enmarca en la operación “Furia Épica”, el nombre con el que la administración de Trump denominó al operativo conjunto con Israel contra objetivos en territorio iraní.

Días atrás, el mandatario había advertido que Estados Unidos actuaría “con dureza” frente a Irán en las semanas siguientes, aunque evitó precisar detalles sobre el desarrollo del conflicto o el futuro del estratégico paso marítimo del estrecho de Ormuz.

Pese a la escalada militar, Trump insistió en que las negociaciones no se verán interrumpidas, en un escenario internacional marcado por la tensión creciente en Medio Oriente.