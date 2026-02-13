El Gobierno confirmó que denunciará por terrorismo a los responsables de los incidentes en el Congreso

Tras los disturbios por la reforma laboral en el Congreso, el Gobierno denunciará por terrorismo a los responsables. Foto - REUTERS Cristina Sille Clarín

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó que el Gobierno se encamina a presentar una denuncia por terrorismo contra las personas que formaron parte de los incidentes ocurridos en el Congreso, el miércoles pasado, cuando se desarrollaba el debate por la reforma laboral.

Desde el Ejecutivo indicaron que hubo más de 70 detenidos en la marcha por la reforma laboral, varios de ellos fueron identificados como los responsables de haber lanzado bombas molotov y enfrentar a la Policía Federal.

Denuncia por terrorismo: qué dijo el Gobierno

La funcionaria remarcó que los incidentes no solo representaron una agresión contra las fuerzas de seguridad, sino una acción organizada destinada a desestabilizar el orden institucional.

Monteoliva remarcó que los actos ocurridos durante la protesta excedieron el marco de las manifestaciones tradicionales y remarcó que para ella, el objetivo no fue solamente agredir a la Policía: «Fue un acto de terrorismo».

«Gente con bidones de nafta y bombas Molotov en la mochila, bulones para tirar con gomera, palos de bandera convertidos en lanzapalos. ¿Cómo se llama eso? Eso es violencia extrema con la intención de desestabilizar«, sostuvo.

De esta manera afirmó que el Gobierno se encamina a presentar una denuncia federal: «Vamos a denunciar por terrorismo, porque una bomba Molotov es una bomba. Es un arma, y con toda la intención de generar no solo muerte, sino caos», dijo en radio Mitre.

A su vez la funcionaria defendió el accionar de las fuerzas de seguridad durante la jornada. Sostuvo que se siguieron estrictamente los protocolos de actuación para evitar un daño mayor y minimizar el número de heridos.

«La intención primera es dispersar precisamente para desconcentrar ese conflicto que se había focalizado en dos o tres puntos», señaló la ministra y sobre las críticas por no haber detenido a los agresores en flagrancia, argumentó: «No había manera de detenerlos con brigadas en ese momento cuando están tirando bombas Molotov».

Monteoliva informó que el saldo de la jornada fue de más de 70 detenidos y un número reducido de heridos, sin gravedad. En este sentido destacó: «Dentro del balance del día, por suerte solo fueron siete efectivos golpeados y los civiles lastimados no tuvieron heridas de gravedad». También confirmó que las autoridades están en proceso de identificación de los responsables de los disturbios y aseguró que tienen una decena de personas reconocidas hasta el momento.

«Ya vamos más de diecisiete identificados. Seguimos identificando, porque con el ok de la Justicia, la Unidad de Flagrancia Este, a cargo de la fiscal Malena Mercuriali, interviene en la causa», detalló.

El proceso de identificación, según la ministra, incluye análisis de imágenes captadas por las cámaras de las fuerzas federales, las cámaras de la Ciudad y las transmisiones de los medios de comunicación. Además se hará uso del Sistema Luna que permite comparar rostros en bases de datos policiales, mientras que otros, como Jessie, se utilizan para el análisis de antecedentes y registros biométricos.

En cuanto a los perfiles de los identificados, reveló: «Hay personas de veinte años y otras de más de sesenta, la mayoría de la provincia de Buenos Aires y algunos de Ciudad de Buenos Aires, Tucumán y Salta».

Monteoliva aclaró que no todos tienen antecedentes penales, pero aseguró que existen casos con un historial delictivo extenso. También mencionó la posible pertenencia de los implicados a barras bravas y agrupaciones de izquierda combativa o anarquistas.

Con información de Infobae