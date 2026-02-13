Un operario quedó atrapado en una tolva en Villa Traful y trabajaron tres horas para salvarlo

El operativo se desplegó en una cantera sobre la Ruta Provincial 65, a la altura del kilómetro 52. Foto: Policía de Neuquén.

Un operario quedó atrapado este jueves por la tarde en el interior de una tolva de acopio en una cantera ubicada sobre la Ruta Provincial 65, a la altura del kilómetro 52, en Villa Traful. El rescate demandó cerca de tres horas y requirió un operativo conjunto para lograr extraerlo con vida y trasladarlo a Villa La Angostura.

Según informó la Policía del Neuquén, el alerta ingresó minutos después de las 18 a través del Centro de Salud local y activó el protocolo de emergencia. Del operativo participaron efectivos de la Comisaría 51°, personal de Salud Pública, Bomberos de Villa Traful y refuerzos de Villa La Angostura.

Desesperación en una cantera de Villa Traful: tres horas atrapado bajo ripio

Desde Bomberos Voluntarios de Villa La Angostura precisaron que la llamada se recibió a las 18.25 por una “persona atrapada en maquinaria vial”. Al arribar al lugar constataron a un trabajador dentro de una tolva con restos de ripio, con la parte inferior del cuerpo comprometida parcialmente por el material.

Bomberos y Policía trabajaron cerca de tres horas para liberar al operario atrapado en una tolva con ripio. Foto: Bomberos Villa La Angostura.

El joven se encontraba consciente, aunque inmovilizado por material calcáreo en el sector de una máquina trituradora de grandes dimensiones. Las tareas incluyeron una evaluación primaria de la escena y maniobras manuales para retirar el material acumulado y asegurar condiciones de seguridad.

Operativo sobre la Ruta Provincial 65 con despliegue interinstitucional

Las tareas de liberación se extendieron hasta alrededor de las 21, cuando finalmente lograron extraerlo de la tolva. Bomberos indicaron que, tras un “trabajo sostenido”, pudieron liberar al paciente y estabilizarlo en el lugar antes de su derivación.

El trabajador quedó inmovilizado bajo ripio en una cantera.

La víctima fue trasladada de urgencia a Villa La Angostura para una evaluación médica integral. El operativo fue coordinado en una zona de difícil acceso, indicaron.