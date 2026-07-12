Riesgo país al borde de un piso clave: el Gobierno despeja el camino para salir al mercado internacional

El anuncio este lunes 6 de julio estuvo a cargo de Luis Caputo (ministro de Economía), José Luis Daza (viceministro de Economía) y Federico Furiase (secretario de Finanzas). (Foto: captura de pantalla)

La marcada caída del riesgo país, que se ubicó al borde de perforar el piso de los 400 puntos esta semana, sumó una opción más para los planes financieros de la Casa Rosada. En la presentación del Programa Financiero 2026 – 2027, el Gobierno nacional aseguró que «no descarta» concretar su primera colocación de bonos en los mercados internacionales tras ocho años de parálisis.

El optimismo creciente de los inversores se reflejó en fuertes subas de los activos argentinos en Wall Street. Esta ventana de oportunidad permitiría cambiar la estrategia de financiamiento y consolidar la acumulación de reservas.

El plan financiero de Luis Caputo y los vencimientos de deuda

El ministro de Economía, Luis Caputo, detalló recientemente la estrategia oficial para afrontar los compromisos de lo que resta de 2026 y todo 2027. De acuerdo con las proyecciones del Palacio de Hacienda, los vencimientos totales para el próximo año ascienden a los 25.000 millones de dólares.

A pesar del abultado número, el equipo económico aclaró de forma explícita que no resulta indispensable apelar al financiamiento externo para cumplir con los pagos de capital e intereses. Sin embargo, una salida exitosa al exterior permitiría aliviar la presión sobre las reservas del Banco Central y acelerar la acumulación de divisas propias.

Las exigencias de Wall Street y las metas fijadas por el FMI

Para avanzar con la emisión de nuevos títulos soberanos en el extranjero, la administración de Javier Milei monitorea de cerca las variables globales. El principal escollo actual radica en las elevadas tasas de interés de Estados Unidos, las cuales se sostienen por encima del 4,5% anual para los bonos a diez años.

Tanto el Fondo Monetario Internacional (FMI) como el Banco Mundial insistieron recientemente de forma oficial en la necesidad de que Argentina recupere el crédito internacional. De hecho, este objetivo normativo forma parte de los compromisos asumidos en el último acuerdo y aparece como una prioridad para el inicio de la «fase 4» del plan monetario oficial.