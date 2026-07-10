Bonos en alza, riesgo país a 402 puntos: el mercado fortalece la apuesta por la estrategia financiera del Gobierno

El riesgo país marcó otro descenso sobre el cierre de la semana, se aproximó a los 400 puntos básicos y anotó un nuevo mínimo en la gestión de Javier Milei, impulsado por una nueva suba de los bonos de la deuda pública.

La mejora del riesgo país consolida la confianza financiera

El indicador que elabora el JP Morgan cerró en los 402 puntos, quedando dos unidades por debajo del cierre del jueves. Así, alcanzó un nuevo mínimo histórico bajo la gestión de Milei, en una semana que estuvo marcada por la presentación del programa financiero 2026-2027. La última vez que había marcado un número similar fue en marzo de 2018 —bajo la presidencia de Mauricio Macri— cuando operó en torno a los 400 puntos.

Si bien retrocedió 0,5% en el día, en lo que va de julio esa merma escala hasta 5,6% y casi que se sextuplica (29,6%) si se mira el desempeño durante el corriente año.

«La evolución reciente del riesgo soberano resulta alentadora. Un riesgo país en torno a los 400 puntos básicos parecía difícil de imaginar apenas un mes atrás. En el último mes, el EMBI argentino se comprimió más de 80 puntos básicos y, tras la presentación del programa financiero, continuó mostrando una leve mejora», precisaron desde la consultora Invecq.

Esta nueva baja se debió al buen desempeño que anotaron los bonos soberanos, los cuales avanzaron en todas sus especies hasta 1,2% (AL29D) y 0,8% (GD30D) en los mejores casos.

Las operaciones de los ADRs en Wall Street reflejaron buenos resultados sobre el cierre de la semana. Destacaron los papeles de las compañías bancarias, como BBVA (9,1%), Galicia (8,8%) y Supervielle (6,4%), mientras que únicamente retrocedió la acción de Globant más de 4%.

Ayer, el Gobierno realizó el pago de deuda por US$4.300 millones que mantenía con bonistas privados dada la reestructuración de la deuda llevada a cabo en 2020. El pago se efectuó en dos partes, dado el feriado por el Día de la Independencia que se celebró ayer en Argentina, por lo que el próximo lunes 13 de julio se estará completando del todo.

«De consolidarse esta tendencia, el Gobierno podría encontrar una ventana para regresar al mercado internacional en condiciones más favorables, ampliando las alternativas de financiamiento disponibles y otorgando mayor flexibilidad para la ejecución del programa», sumaron desde la consultora.

En la plaza local, el Merval avanzó 2,4% y las acciones del panel promedian subas encabezadas por BBVA (7,6%) y Galicia (6%).

Pese a haber sido un día “no laborable” y sin actividad bancaria, la actividad bursátil operó. La misma fue de compra y venta de títulos privados y públicos en el plazo de 24 horas, ya que al no haber bancos no hubo operatorias de contado inmediato ni de caución.

Tampoco hubo operaciones en el mercado de cambios, por lo que el dólar oficial permaneció en $1.460 para la compra y $1.510 para la venta. Solo hubo actividades en la plaza informal, donde la divisa cotiza a $1.490 para la compra y $1.510 para la venta.

NA