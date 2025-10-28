Dólar al alza: luego de la baja tras las elecciones, se acerca al techo de la banda cambiaria

La tranquilidad en el mercado cambiario, que se observó tras los resultados electorales favorables al Gobierno, fue efímera. Este martes, el tipo de cambio oficial vuelve a mostrar una tendencia al alza, con el dólar mayorista operando por encima de su cierre previo el lunes.

Dólar en alza este martes 28 de octubre Tres claves para entender por qué sube el dólar Esta escalada del valor del dólar se explica con los siguientes puntos:



1. El dólar mostró un comportamiento diferente al fuerte ascenso de las cotizaciones de bonos y acciones argentinas. Mientras que los activos bursátiles registraron ganancias extraordinarias en moneda local y dura, el dólar solo retrocedió menos de un 4% en el segmento formal, volviendo a niveles de hace diez días (17 de octubre). Esto sugiere que, a los actuales valores, el dólar no presenta mucha elasticidad a la baja.



2. Por otra parte, se destacó la ausencia de intervención institucional en el mercado de cambios. El dólar se acomodó según la puja de oferta y demanda entre privados, ya que no hubo intervención vendedora directa del Tesoro de EE. UU. (como ocurrió en las dos semanas previas a los comicios de medio término) ni del Tesoro argentino. Bajo el esquema cambiario vigente desde el 11 de abril, el Banco Central solo puede vender divisas si la cotización supera el techo de las bandas, sin la obligación de esterilizar los pesos emitidos para esa operación.



3. Las expectativas de los operadores financieros siguen centradas en la capacidad del Gobierno para acumular reservas, ya sea mediante compras del BCRA o a través de acciones del Tesoro, necesarias para pagar vencimientos de deuda externa y cumplir las metas del acuerdo de facilidades extendidas con el FMI. Por lo tanto, sin la recomposición de este crucial fundamento, no existen motivos de peso para prever un desplome significativo del nivel del tipo de cambio.

El dólar al público supera los 1.500 pesos El dólar minorista asciende 45 pesos o 3,1% en el día, a $1.505 para la venta en el Banco Nación. La divisa venía de ceder 3,8% en la sesión del lunes postelectoral. Qué pasa con el dólar mayorista tras las elecciones Según una fuente del mercado, este martes el dólar mayorista «vuelve a estar cerca de la banda superior», con una última operación registrada en $1.484, lo que implica un incremento del 3,4%.



En este contexto, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) se posiciona con órdenes de venta en $1.494.50. Operadores informaron que el volumen operado hasta el momento alcanza los U$S 41 millones. Luego de la baja tras las elecciones, se acerca al techo de la banda cambiaria La divisa minorista, por su parte, supera la barrera de los $1.500.



El lunes, jornada inmediata a los comicios, el mercado bursátil había registrado una euforia con ganancias de dos dígitos. En el frente cambiario, el dólar spot mayorista había iniciado el día en $1.350, su valor más bajo en un mes y una caída de $142 (9,5%) respecto al viernes.



Sin embargo, esta tendencia se fue debilitando con el correr de las horas, cerrando la jornada en $1.435, lo que representó un descenso de $57 (3,8%).

Los dólares financieros también al alza este martes 28 de octubre

La tendencia alcista también se replica en los dólares implícitos en los activos bursátiles con operatoria en el exterior.

El «contado con liquidación» (CCL) mediante bonos se pacta a $1.484, mostrando una suba del 2,1%. Por su parte, el dólar MEP alcanza los $1.474, con un incremento del 2,4%. Estos movimientos representan alzas que oscilan entre los 30 y 35 pesos en comparación con el día anterior.