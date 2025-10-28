Dólar martes 28 de octubre 2025: precios y tendencias del mercado cambiario

Dólar hoy, martes 28 de octubre 2025: consultá acá el precio y la cotización. El dólar blue, el oficial y los financieros (MEP y CCL) inician la jornada estables, en la segunda rueda tras el impacto electoral. Seguí acá la evolución de todos los tipos de cambio.

El Dólar Oficial inicia la jornada este martes 28 de octubre 2025 en:

$1.450 en Banco Nación.

Mientras que el Dólar Blue se activa hoy en:

$1.465 para la venta.

En tanto, el Dólar en el Banco Provincia de Neuquén comienza en:

$1.470 para la venta.

Respecto a los dólares financieros, los mercados empiezan este martes 28 de octubre 2025 con atención en la brecha cambiaria y su devenir durante la jornada, tras las primeras novedades económicas. Repasá toda la información acá.

Dólar hoy en bancos: la cotización actualizada banco por banco este martes 28 de octubre 2025

Acá, te contamos cómo abren hoy las cotizaciones del dólar oficial, el dólar blue y los dólares financieros en la jornada cambiaria de este martes 28 de octubre 2025. Todas las entidades bancarias del país ofrecen la posibilidad de comprar y vender dólares directamente por home banking y el Banco Central informa a diario los tipos de cambio: banco por banco, así inician hoy las operaciones del dólar.

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1370 1450 Banco Nación 1400 1450 Banco ICBC 1365 1440 Banco BBVA 1395 1460 Banco Supervielle 1364 1404 Banco Ciudad de Bs As 1380 1460 Banco Patagonia 1370 1450 Banco Santander 1405 1455 Banco Galicia Más 1400 1450 Banco Credicoop 1400 1450 Banco Macro 1365 1455 Banco Piano 1380 1460 Banco BPN 1400 1470

Dólar oficial hoy en Neuquén: a cuánto cotiza en la provincia este martes 28 de octubre 2025

En el Banco Provincia de Neuquén (BPN), el dólar abre la segunda ronda cambiaria de la semana este martes 28 de octubre 2025 en estos valores:

$1.400 para la compra .

. $1.470 para la venta.

Dólar blue en el Alto Valle hoy: a cuánto cotiza en Neuquén y Río Negro este martes 28 de octubre 2025

Martes 28 de octubre 2025. El dólar blue abre la actividad en estos precios:

Para la compra: $1.445

Para la venta: $1.465

Los dólares financieros operan este martes 28 de octubre 2025 en estos valores:

Dólar MEP:

Apertura: $1.455,46

Dólar CCL:

Apertura: $1.464,27

Dólar tarjeta hoy: consultá el precio promedio banco por banco este martes 28 de octubre 2025

El dólar tarjeta (que incluye percepciones por adelanto del impuesto a las ganancias) cotiza en:

$1.898 en octubre 2025.

A partir de la reciente suba de la divisa extranjera por encima de todos los demás valores.

Banda cambiaria del dólar: cuál es el piso y el techo en octubre 2025

En octubre 2025, el dólar tiene un piso de $941 y un techo alrededor de $1.486: solo si el precio tocara uno de esos valores, el Banco Central intervendría directamente en el mercado cambiario.

Tras la supresión de gran parte de los controles de cambios, numerosas cotizaciones del dólar han tendido a la unificación. Desde entonces, los mercados paralelos (bursátiles e informales) han perdido relevancia en la economía: el tipo de cambio «oficial» busca ser la referencia y las brechas desaparecer.

Cuántos dólares se pueden comprar: el límite del cupo para octubre 2025

Por ahora no hay restricciones para comprar dólares físicos, tras más de cinco años, y ahora los tipos de cambio varían a diario. Al pasar de un régimen de crawling peg (devaluaciones graduales preanunciadas) a uno de flotación entre bandas, el tipo de cambio pasó a ser determinado por el libre juego de la demanda y la oferta.

Sin embargo: