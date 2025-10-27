Dólar, tasas y reservas: qué espera Bank of America tras el contundente triunfo de Javier Milei

El triunfo de Javier Milei en las elecciones legislativas generó un ajuste inmediato en las proyecciones de Bank of America (BofA) sobre la economía argentina. Según el informe titulado “Argentina – Milei’s Midterm Mojo: Part 2”, la victoria libertaria robusteció la presencia del oficialismo en el Congreso, elevó las probabilidades de avanzar con reformas estructurales y produjo un alivio en el plano cambiario.

Según Infobae, el banco estadounidense proyectó que el peso cerrará 2025 en $1.450 por dólar, mientras que para 2026 estima que la cotización alcanzará los $1.700. Esto implicaría una apreciación real del 5% hacia fin de año y una ligera depreciación del 3% en 2026, considerando un escenario de inflación del 16,4%. «La fortaleza a corto plazo refleja el mejor resultado electoral y el desarme de coberturas cambiarias», explicó BofA.

Proyecciones económicas revisadas

Desde que se levantaron los controles de capitales en abril, los argentinos compraron cerca de USD 20.000 millones. El informe señala que el desarme de estas posiciones podría fortalecer al peso en el corto plazo. Sin embargo, alertó que el Banco Central (BCRA) dispone de menos de USD 5.000 millones en reservas netas, por lo que será necesario acumular divisas para cumplir con los objetivos acordados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), especialmente si se avanza hacia una flotación más flexible de la moneda local.

En este contexto, el sistema de bandas cambiarias se mantendrá temporalmente, dependiendo de la entrada de divisas. Además, el apoyo del Tesoro estadounidense podría facilitar la implementación de medidas como la flotación del peso, acumulación de reservas y manejo más directo de las tasas de interés.

BofA destacó que el tipo de cambio real se encuentra cerca de su promedio histórico y que el déficit de cuenta corriente se proyecta en 1,5% del PIB para 2025, descendiendo a 1% en 2026. Respecto al comercio exterior, las exportaciones crecieron de USD 80.000 millones en 2024 a USD 85.000 millones hasta septiembre de 2025, impulsadas por un superávit energético que pasó de cero en 2023 a USD 8.000 millones en 2025.

Tasas e inversión

La entidad estadounidense anticipó una fuerte baja de las tasas locales. Desde julio, los bonos nominales del BCRA alcanzaron rendimientos cercanos al 60% y los bonos CER superaron el 30%. Tras la reducción del riesgo político, BofA proyecta que las tasas reales caerán por debajo del 10% en los próximos días. Además, mantiene su posición larga en el bono BONCER 12/15/2027, con un rendimiento real de 17% y tipo de cambio spot de $1.492 al 24 de octubre.

Escenario político favorable al oficialismo

El informe subraya que el resultado electoral superó las expectativas del mercado: LLA y el PRO sumaron 108 de los 257 escaños en la Cámara Baja y podrían alcanzar la mayoría con aliados, mientras que en el Senado alcanzarían 26 bancas, con posibilidad de extenderse con aliados. Este escenario recupera el poder de veto del Gobierno, con un tercio de la Cámara Baja asegurado, lo que permite defender la política fiscal y prevenir un juicio político.

BofA resaltó que LLA ganó en 16 provincias, entre ellas Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Río Negro y Neuquén, mientras que Fuerza Patria solo lideró en seis. El análisis también destacó la recuperación del Gobierno en la Provincia de Buenos Aires, donde pasó de perder por 14 puntos en septiembre a lograr un 41,5% frente al 40,9% de su rival.

Perspectivas para los mercados y reservas

Según BofA, la caída de la incertidumbre electoral debería impulsar una baja en las tasas de interés, tanto en pesos como en dólares, y respaldar la recuperación económica. Además, el gobierno libertario podría lanzar un plan de acumulación de reservas para fortalecer su capacidad de pago y recuperar el acceso a los mercados internacionales, incluyendo la emisión de eurobonos en 2026, siempre que logre construir coaliciones legislativas y consolidar reservas.

«Mientras tanto, la línea de swap con el Tesoro de Estados Unidos podría proveer financiamiento para afrontar pagos de deuda en enero de 2026″, concluyó el reporte.