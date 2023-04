Dólar Blue récord: la frenética jornada de rumores detrás de la corrida

Fue uno de esos días en que resulta imposible quitar la mirada de las pantallas. La cotización del dólar blue avanzaba minuto a minuto desde temprano, y los mercados comenzaban a retroalimentarse de la incertidumbre. El síntoma inequívoco de una mini corrida cambiaria, fogoneaba la propia corrida, con agentes apurados por lograr cobertura.

La jornada quedó signada por un dólar blue que llegó a los $422 en el momento más álgido del día, y por el récord histórico de la cotización al cierre: $418. Una suba de $20 en tres ruedas cambiarias, lo que equivale a un incremento del 5% que complejiza al extremo el pronóstico de inflación para el mes de abril.

No obstante es sabido que cuando el dólar blue reacciona, existe algún motivo que opera como disparador. El segmento paralelo es un mercado pequeño, que opera volúmenes acotados, y que resulta ultra sensible a cualquier tipo de novedad en materia de política económica, cualquier rumor (bien o mal fundado), o cualquier noticia exógena que golpee la economía.

Bastaron apenas un par de horas para que saliera a la luz la «versión» que estaba motorizando la fiebre por el tipo de cambio paralelo. Entre agentes de mercado, mesas de dinero y especialistas en finanzas, el rumor era que Sergio Massa estaba por renunciar como Ministro de Economía, y que su reemplazante sería el Jefe de Asesores de Alberto Fernández, Antonio Aracre.

El rumor que generó la mini corrida cambiaria de ayer especulaba con la salida de Sergio Massa como ministro de economía, y su reemplazo con Antonio Aracre.

Con los teléfonos al rojo vivo, el dólar blue subiendo minuto a minuto, y el twitter como caja de resonancia, el ministro continuaba con su agenda de gestión como si nada pasara. En horas del mediodía recibió en la sede del Ministerio de Economía a los gobernadores electos de Río Negro y Neuquén, Alberto Weretilnek y Rolando Figueroa.

Se convirtió así en el primer funcionario del gobierno nacional en mostrarse públicamente con los vencedores del primer acto electoral del año, y logró capitalizar políticamente la derrota histórica del MPN. El contraste es llamativo: el propio Presidente de la Nación Alberto Fernández todavía no tiene su foto con los líderes políticos de Vaca Muerta.

Mientras tanto, el rumor crecía como una bola de nieve, pero de manera extraoficial. Primero el escritor Jorge Asis hizo pública la versión en su cuenta de twitter. El sitio especializado iProfesional se hizo eco de la versión y en el canal La Nación+ el periodista Carlos Pagni relataba que el emisario del Fondo Monetario Internacional, Luis Cubbedu, habría sugerido en una reunión con bancos argentinos que se le pida la renuncia a Sergio Massa.

Cerruti. Protagonista de un nuevo tropiezo comunicacional del gobierno.

Más tarde fue el periodista de Página 12 Leandro Renou, quien usó la misma red social para dar más detalles. «Parece q volvió la novela del off en el oficialismo. Altísimas fuentes confirman q Rosada filtro la siguiente info, q junto con la demora en la política de tasas del Bcra, generaron impacto y nervioso en mercado cambiario», twitteó Renou.

En un segundo Tweet agregó: «La filtración off es que el Presidente habría pensado en q el ex ceo d Syngenta y actual jefe de Asesores de Alberto Fernández, Antonio Aracre, fuera a Economía en lugar de Massa. X ahora, todos lo desmienten. Massa aún no hablo con el Presidente del tema». Hasta ese momento nadie en el gobierno se daba por enterado oficialmente del rumor.

La filtración off es que el Presidente habría pensado en q el ex ceo d Syngenta y actual jefe de Asesores de Alberto Fernández, Antonio Aracre, fuera a Economía en lugar de Massa. X ahora, todos lo desmienten. Massa aún no hablo con el Presidente del tema. — Leandro Renou (@leandrorenou1) April 18, 2023

Fue en ese momento en que la torpeza comunicacional del gobierno emergió por enésima vez. La que recogió el guante del rumor fue la vocera presidencial Gabriela Cerruti, que utilizó su cuenta personal para contradecir al periodista de Página 12. «Hola Leandro, desconozco cuáles serían las altísimas fuentes porque no es ninguno de los altísimos funcionarios a los que consulté. Pero en la Casa Rosada ni filtramos ni desmentimos inventos periodísticos. Más allá de la novela que algunos medios crean…», replicó Cerruti.

Hola Leandro,

desconozco cuáles serían las altísimas fuentes porque no es ninguno de los altísimos funcionarios a los que consulté. Pero en la Casa Rosada ni filtramos ni desmentimos inventos periodísticos. Más allá de la novela que algunos medios crean… https://t.co/DHA0l3DeKD — Gabriela Cerruti (@gabicerru) April 18, 2023

La respuesta de Cerruti intentó desmentir una versión, afirmando que el gobierno «no desmiente» versiones periodísticas. Pero lo que no advirtió Cerruti, es que siendo la vocera del propio Presidente de la Nación, su sola referencia al rumor terminó dándole entidad oficial a la versión que indicaba la salida de Sergio Massa del gobierno.

Con el rumor ya asumido de manera oficial el Presidente decidió cortar la versión de raíz. Ante el temor de que la renuncia de Massa se hiciera real, Alberto Fernández decidió la salida de su Jefe de Asesores Antonio Aracre. El funcionario también usó Twitter para comunicar su renuncia. «A raíz de los rumores que circularon desde anoche y a los efectos de desactivar cualquier operación tendiente a intranquilizar los mercados le he presentado al Presidente @alferdez mi renuncia indeclinable como Jefe de Asesores de manera inmediata», indicó.

A raíz de los rumores que circularon desde anoche y a los efectos de desactivar cualquier operación tendiente a intranquilizar los mercados le he presentado al Presidente @alferdez mi renuncia indeclinable como Jefe de Asesores de manera inmediata 🧵 — Antonio Aracre (@tonyaracre) April 18, 2023

Tras la renuncia de Aracre, fue la periodista Rosario Ayerdi la que brindó más detalles de los entretelones del rumor. «Aracre almorzó ayer con el Presidente. Le presentó un plan económico que iba desde bajar la pobreza a una devaluación. Alberto F le dijo que vaya a ver a Massa y a Lavagna. Pero Aracre fue a ver a los periodistas con el plan y con el dólar a 422 llegó una renuncia, la de él«, twiteó la periodista de América.

Aracre almorzó ayer con el Presidente. Le presentó un plan económico que iba desde bajar la pobreza a una devaluación. Alberto F le dijo que vaya a ver a Massa y a Lavagna. Pero Aracre fue a ver a los periodistas con el plan y con el dólar a 422 llegó una renuncia, la de el. https://t.co/LkbbZgCvmP — Rosario Ayerdi (@rosarioa) April 18, 2023

La salida de Aracre alcanzó apenas para desactivar una consecuencia mayor en términos políticos. Llegó tarde para desactivar la zozobra cambiaria. El mercado ávido de respuestas económicas estructurales, golpeado por las restricciones, la inflación y las imposiciones del FMI, ya había sobreactuado la crisis. El dólar blue ya había alcanzado su cotización nominal más alta.

Dato $422 El máximo que alcanzó la cotización del dólar blue durante la jornada de ayer.