Dólar hoy, viernes 9 de octubre 2026: a cuánto cotizan el oficial, el blue y los financieros

En el cierre de una semana marcada por la convergencia de precios en la plaza cambiaria de los dólares, el mercado financiero formal concluye sus operaciones con un tono de serenidad y sin variaciones imprevistas en los mostradores bancarios.

A diferencia de otros cierres de semana atravesados por la tensión de coberturas de último momento, los canales minoristas y mayoristas de dólares muestran una jornada ordenada, donde la cautela institucional y la estabilidad de las cotizaciones bursátiles fijan el ritmo de la economía diaria.

Viernes 9 de octubre 2026: panel de cotizaciones del dólar oficial en el Banco Nación

En las ventanillas físicas y en la operatoria digital del Banco de la Nación Argentina (BNA), el dólar oficial minorista culmina este viernes 9 de octubre 2026 en $1.490 para la compra y $1.540 para la venta, mientras que el promedio de las entidades comerciales supervisadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) refleja una franja de $1.484 para la compra y $1.548 para la venta.

Viernes 9 de octubre 2026

A continuación, la radiografía detallada de los tipos de cambio para la toma de decisiones al cierre semanal:

Cotización Compra Venta Comportamiento en la rueda Dólar oficial (Banco Nación) $1.490,00 $1.540,00 Referencia minorista sin variaciones Dólar oficial (Promedio BCRA) $1.484,00 $1.548,00 Pizarras bancarias del sistema privado Dólar mayorista (BCRA) — $1.515,50 Referencia estratégica para comercio exterior Dólar tarjeta / turista — $2002,00 Minorista con recargo del 30% a cuenta de Ganancias Dólar blue $1.520,00 $1.540,00 Mercado informal en zona de equilibrio semanal Dólar MEP (Bolsa) — $1.541,30 Operatoria bursátil en títulos soberanos Dólar Contado con Liquidación (CCL) — $1.604,56 Transferencia y arbitraje de activos al exterior Euro oficial $1.699,65 $1.722,02 Cotización institucional de referencia BNA

Fuente: Registros diarios del Banco de la Nación Argentina y del Banco Central de la República Argentina.

Patagonia viernes 9 de octubre 2026: comportamiento del dólar oficial en Río Negro y Neuquén

Viernes 9 de octubre 2026

Jurisdicción Entidad Bancaria Regional Compra Venta Neuquén Banco Provincia del Neuquén (BPN) $1.480,00 $1.550,00 Río Negro Banco Patagonia $1.495,00 $1.545,00

La brecha del dólar oficial frente al dólar blue y la tranquilidad del frente bursátil

La conclusión de esta semana ratifica un fenómeno de compresión cambiaria inédito, evidenciado por la cercanía entre el dólar oficial bancario y el dólar blue. Con la plaza informal operando en $1.540 para la venta, la brecha frente a la ventanilla del Banco Nación se sostiene en apenas 0,32%, lo que disuade las maniobras especulativas y le quita volatilidad a la formación de precios.

En simultáneo, el comportamiento del dólar MEP, asentado en $1.541,30, consolida una operatoria legal que cotiza por debajo del billete minorista por ventanilla, canalizando la dolarización de empresas y ahorristas a través del mercado de bonos sin presionar sobre las tenencias de reservas del sistema bancario.

Resumen del rendimiento al último día del mes: balance de septiembre y proyección de octubre 2026

Al contrastar la foto actual con los números consolidados al término del último día hábil de septiembre, se destaca un patrón de continuidad y disciplina en la política cambiaria: