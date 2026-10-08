La inflación de CABA en septiembre fue del 1,8% y reflejó un repunte: cuáles fueron los principales aumentos de precios

La inflaciòn de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) fue en alza en septiembre. Foto: NA.

La inflación de septiembre en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) fue de 1,8 por ciento y acumuló un avance del 23,7% en los primeros nueve meses del año, según informó el Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA).

De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor de Buenos Aires (IPCBA) registró una variación interanual del 32,9% en el noveno mes del año, marcó la Agencia Noticias Argentinas. La cifra es un anticipo del dato nacional que podría registrar el Indec.

Inflación en CABA: los principales aumentos en septiembre

La inflación en territorio porteño subió en septiembre 0,1 puntos porcentuales frente a agosto (1,7%), volviendo a cortar la senda de la desaceleración, que había retomado el mes pasado, cuando bajó notoriamente frente al repunte de julio (2,9%), que había quebrado con tres meses en baja.

El reporte del organismo estadístico indicó que la variación de septiembre respondió fundamentalmente a las subas en las siguientes divisiones: Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Salud y Educación, que en conjunto explicaron el 64,9% del alza del Nivel General.

Entre dichos aumentos se destaca el incremento de 2,3% en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que sumó 0,47 puntos a la variación mensual del IPCBA, “debido a los ajustes en los valores de los gastos comunes por la vivienda y de los alquileres”.

Las proyecciones para la inflación nacional de septiembre 2026

Segùn el relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que publicó el Banco Central de la República Argentina (BCRA), hubo un ajuste a sus estimaciones para la inflación de septiembre. Se marcó en 1,9%, lo que significa un aumento de 0,1 puntos porcentuales respecto al REM anterior.

Es decir, se volvería a romper la tendencia bajista que anotó durante los últimos meses, rondando el 2%.

Para la inflación anual de 2026, las proyecciones se prevén que se mantengan en torno al 30%.