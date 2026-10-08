Polémica por el oro del Banco Central: la AGN advirtió pérdidas millonarias y el BCRA reivindicó sus ganancias

La Auditoría General de la Nación (AGN) sostuvo que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) registró una pérdida de US$ 1.023 millones a raíz de una operación financiera vinculada al precio internacional del oro. El dato surgió durante una auditoría sobre los estados contables de la autoridad monetaria correspondientes a 2025.

El BCRA perdió US$ 1.023 millones en una operación vinculada al precio del oro

La agencia NA detalló que el presidente de la AGN, Juan Manuel Olmos, calificó como “razonable” el estado patrimonial general del Central, aunque cuestionó el resultado de las operaciones realizadas con el metal. Según explicó, la tenencia de oro registró una ganancia patrimonial superior a los $8 billones producto de la suba internacional de su cotización.

Olmos diferenció esa revaluación, de carácter contable, de una operación financiera realizada durante la gestión de Santiago Bausili. El BCRA utilizó parte del oro como activo subyacente para operaciones con derivados liquidables en dólares, con fines de cobertura.

De acuerdo con la AGN, esas operaciones generaron una pérdida de $1,5 billones, equivalente a US$ 1.023 millones. El resultado negativo estuvo compuesto por US$ 960 millones de las operaciones y otros US$ 62,8 millones correspondientes a primas de opciones.

“Erró en el cálculo y arrojó una pérdida de US$ 1.023 millones”, afirmó Olmos, quien señaló que nunca se había registrado una pérdida de esa magnitud ni utilizado reservas físicas de oro para operaciones de riesgo desde que se auditan los balances del Central.

El funcionario también indicó que la AGN realiza otra auditoría sobre el traslado de reservas físicas de oro al exterior. Ese informe determinará el destino del metal y los eventuales beneficios de la operación. La controversia también llegó a la Justicia, donde se denunciaron posibles irregularidades contra funcionarios del Gobierno.

El Banco Central defendió su estrategia

Conocido el informe, el Banco Central salió a responder y aseguró que obtuvo una ganancia neta de US$ 2.505 millones al considerar en conjunto la evolución del precio del oro y las operaciones financieras asociadas.

La autoridad monetaria explicó que cubre el 100% de su posición en el metal para proteger las reservas ante eventuales caídas de su cotización y sostuvo que el costo de los derivados debe analizarse junto con la revaluación del activo.

Además, acusó a la conducción de la AGN de actuar “con fines puramente políticos” y cuestionó que calificara las operaciones como especulativas.