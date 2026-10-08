Riesgo país hoy: cerró debajo de los 590 puntos y los bonos en dólares subieron, con la vista en los vencimientos de 2027

El Ministerio de Economía apuesta a refinanciar los vencimientos de los bonares para afrontar los compromisos en dólares de 2027. Foto: Clarín Fotografía

El riesgo país se mantuvo este jueves por debajo de los 590 puntos básicos y cerró en 587 unidades, apenas un punto por encima de la rueda anterior (+0,2%). El indicador se movió en una banda estrecha, entre 585 y 589 puntos.

La calma en la deuda llegó con subas en la mayoría de los bonos soberanos en dólares y un S&P Merval en terreno positivo, mientras el mercado sigue atento al frente externo y a cómo el Gobierno afrontará los compromisos en dólares del año próximo.

Bonos en dólares hoy: el Bonar 2029 lidera las subas mientras el mercado mira el rollover de 2027

Según los datos de Rava Bursátil, el AL29D encabezó las mejoras con un avance del 1,9%, seguido por el GD46D (1,1%) y por el AL30D y el GD30D (0,5% cada uno). Del otro lado, el AL41D cedió 0,2%. En el año, los bonos cortos son los que más ganaron: el AL29D acumula 27,4% y el AL30D 24,3%, mientras que el AL41D pierde 2,5%. El mercado confía más en los pagos cercanos que en los de dentro de una década, y por eso a los bonos más largos les exige una tasa más alta.

Los bonos que vencen antes son los que más ganaron en 2026 Variación en lo que va del año de los bonos soberanos en dólares, ordenados por año de vencimiento. Vencen en 2029 y 2030 Vencen de 2035 en adelante Fuente: Rava Bursátil, cotización en dólares al cierre del 8 de octubre de 2026.

En su programa de la mañana, desde Rava advirtieron que la baja en el ritmo de compra de dólares del Gobierno juega en contra de la percepción de capacidad de repago de los bonos, en un día en que el BCRA compró US$45 millones. También informaron que, según fuentes de Economía, los US$800 millones pendientes de colocación del AO29 no alteran el programa financiero.

La primera alternativa oficial para los vencimientos de 2027 es refinanciar los bonares, algo que en Rava consideraron desafiante frente a un año electoral. Señalaron además que las obligaciones negociables no son ajenas a la suba del riesgo país, ya que el indicador también encarece el crédito de las empresas que se financian en dólares.

El riesgo país mide la diferencia entre lo que rinden los bonos argentinos y los del Tesoro de Estados Unidos, por lo que también depende de lo que pasa en Wall Street. Según repasaron en Rava, el Tesoro norteamericano colocó US$39.000 millones en bonos a 10 años con una rentabilidad del 5,3%, y el gobernador de la Reserva Federal Christopher Waller anticipó nuevas subas de tasas para frenar la inflación. Tasas más altas en Estados Unidos encarecen el financiamiento de países emergentes como la Argentina.

En el plano local, además, se conoció que la inflación de la Ciudad de Buenos Aires fue de 1,8% en septiembre.

Acciones argentinas hoy: Loma Negra encabeza las subas del S&P Merval y de los ADRs

El S&P Merval avanzó 0,3% hasta los 2.832.472 puntos, y en dólares subió 0,4% hasta los 1.763 puntos, aunque en el año todavía pierde 7,2% y 11,9%, respectivamente. En el panel líder hubo 13 subas y 8 bajas: Loma Negra lideró con 4,5%, seguida por Metrogas y Ternium Argentina (1,6% cada una) y Telecom (1,4%), mientras que BBVA Argentina e IRSA cayeron 1,5% y BYMA 1,3%.

En Wall Street, Loma Negra volvió a encabezar con 5,1%, escoltada por Globant (4,4%) y Tenaris (1,8%). Las principales bajas fueron para BBVA Argentina (-2,3%), Corporación América (-1,5%) y Mercado Libre (-1%).

En el plano externo, el mercado sigue de cerca a Brasil: Flávio Bolsonaro fue el candidato más votado en la primera vuelta del 4 de octubre y competirá con Lula da Silva el 25 de octubre, un resultado que impulsó a los activos de la región aunque ese envión empezó a moderarse.