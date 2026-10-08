El Banco Central retomó el ritmo de compras de dólares: cuánto queda en reservas tras los pagos de deuda

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili. (Foto: Clarín Fotografía)

El Banco Central (BCRA) aceleró las compras de dólares en el cambio de mes y ya acumula US$14.709 millones en el año. Después de los pagos de deuda y los movimientos del Tesoro, la acumulación neta de divisas suma US$8.760 millones desde el 2 de enero, según un informe de la consultora Analytica.

El repunte llegó después del mes más flojo de 2026. Tal como publicó este medio, la entidad que conduce Santiago Bausili compró US$369 millones en la semana del 28 de septiembre al 2 de octubre, con saldo positivo en las cinco ruedas. Esta semana siguió en la misma línea, con US$14 millones el lunes, US$41 millones el martes y US$45 millones el miércoles.

Cuánto de lo que compra el Banco Central queda en reservas y qué explica la diferencia

Analytica calcula la acumulación neta descontando los pagos de los Bopreal, sumando las operaciones de repo con bancos y considerando los movimientos del Tesoro. La brecha de casi US$6.000 millones entre lo comprado y lo retenido se explica en buena medida por el Tesoro: según la consultora, la utilización neta de la Cuenta Única del Tesoro alcanzó US$6.658 millones en el año, una vez descontadas las operaciones con el BCRA.

Cuántos dólares quedan cada semana tras las compras del BCRA y los movimientos del Tesoro Acumulación neta semanal de divisas, en millones de dólares. Incluye compras del Banco Central, operaciones del Tesoro y pagos de Bopreal. +US$8.760 M acumulado neto desde el 2 de enero Semana positiva Semana negativa -1.000 -500 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 mar Semana 9 (marzo): US$+239 millones 239 Semana 10 (marzo): US$+281 millones 281 Semana 11 (marzo): US$+297 millones 297 Semana 12 (marzo): US$+80 millones 80 abr Semana 13 (abril): US$+645 millones 645 Semana 14 (abril): US$+949 millones 949 Semana 15 (abril): US$+783 millones 783 Semana 16 (abril): US$+678 millones 678 Semana 17 (abril): US$+962 millones 962 may Semana 18 (mayo): US$-502 millones -502 Semana 19 (mayo): US$+791 millones 791 Semana 20 (mayo): US$+874 millones 874 Semana 21 (mayo): US$+2.493 millones 2.493 jun Semana 22 (junio): US$-713 millones -713 Semana 23 (junio): US$+589 millones 589 Semana 24 (junio): US$+199 millones 199 Semana 25 (junio): US$+181 millones 181 jul Semana 26 (julio): US$+539 millones 539 Semana 27 (julio): US$+602 millones 602 Semana 28 (julio): US$-602 millones -602 Semana 29 (julio): US$+301 millones 301 Semana 30 (julio): US$+494 millones 494 ago Semana 31 (agosto): US$-709 millones -709 Semana 32 (agosto): US$+278 millones 278 Semana 33 (agosto): US$+102 millones 102 Semana 34 (agosto): US$+256 millones 256 sep Semana 35 (septiembre): US$+91 millones 91 Semana 36 (septiembre): US$+30 millones 30 Semana 37 (septiembre): US$-338 millones -338 Semana 38 (septiembre): US$-903 millones -903 oct Semana 39 (octubre): US$+85 millones 85 El gráfico muestra las semanas desde marzo; el acumulado de US$8.760 millones incluye también enero y febrero. Las operaciones del Tesoro se registran con un rezago de dos días y netas de sus operaciones con el BCRA. Fuente: Analytica en base a datos del BCRA. Elaboración: Diario Río Negro.

Esos dólares tuvieron como destino principal los vencimientos con bonistas. En enero, el Gobierno pagó unos US$4.200 millones de Globales y Bonares, según informó iProfesional. Para el vencimiento de julio, de unos US$4.400 millones, el Tesoro fue acumulando fondos en su cuenta del Banco Central.

La consultora advirtió que, aun con la mejora de la última semana, la acumulación no muestra un nuevo impulso desde julio. En septiembre, su serie semanal cerró con dos saldos negativos seguidos, de US$338 millones y US$903 millones. En lo que va de octubre volvió a terreno positivo, con US$85 millones.

Septiembre flojo y sin colocaciones de deuda: lo que frena la acumulación de dólares

Analytica vinculó esa dinámica a dos factores. El primero, un menor ritmo de compras del Central: septiembre cerró con US$473 millones, el volumen mensual más bajo de 2026. En lo que va de octubre, las compras suman US$228 millones.

El segundo es la falta de nuevas colocaciones de bonos en dólares del Tesoro en el mercado local. El equipo económico de Luis Caputo suspendió las emisiones para no convalidar tasas más altas. La última licitación del AO29 fue el 13 de agosto por US$100 millones, y el total colocado quedó en US$1.200 millones, por debajo de los US$2.000 millones previstos en el programa financiero, según reconstruyó Infobae.

Desde el BCRA atribuyeron la baja de septiembre a un factor estacional, por la menor liquidación del agro, y sostuvieron que solo compran cuando hay oferta excedente en el mercado, sin buscar incidir sobre el precio del dólar.