El Banco Central retomó el ritmo de compras de dólares: cuánto queda en reservas tras los pagos de deuda
La entidad aceleró las adquisiciones tras un septiembre flojo. Un informe de Analytica muestra cuánto de lo comprado queda en reservas una vez descontados los pagos de deuda y los movimientos del Tesoro.
El Banco Central (BCRA) aceleró las compras de dólares en el cambio de mes y ya acumula US$14.709 millones en el año. Después de los pagos de deuda y los movimientos del Tesoro, la acumulación neta de divisas suma US$8.760 millones desde el 2 de enero, según un informe de la consultora Analytica.
El repunte llegó después del mes más flojo de 2026. Tal como publicó este medio, la entidad que conduce Santiago Bausili compró US$369 millones en la semana del 28 de septiembre al 2 de octubre, con saldo positivo en las cinco ruedas. Esta semana siguió en la misma línea, con US$14 millones el lunes, US$41 millones el martes y US$45 millones el miércoles.
Cuánto de lo que compra el Banco Central queda en reservas y qué explica la diferencia
Analytica calcula la acumulación neta descontando los pagos de los Bopreal, sumando las operaciones de repo con bancos y considerando los movimientos del Tesoro. La brecha de casi US$6.000 millones entre lo comprado y lo retenido se explica en buena medida por el Tesoro: según la consultora, la utilización neta de la Cuenta Única del Tesoro alcanzó US$6.658 millones en el año, una vez descontadas las operaciones con el BCRA.
Cuántos dólares quedan cada semana tras las compras del BCRA y los movimientos del Tesoro
Acumulación neta semanal de divisas, en millones de dólares. Incluye compras del Banco Central, operaciones del Tesoro y pagos de Bopreal.
El gráfico muestra las semanas desde marzo; el acumulado de US$8.760 millones incluye también enero y febrero. Las operaciones del Tesoro se registran con un rezago de dos días y netas de sus operaciones con el BCRA.
Fuente: Analytica en base a datos del BCRA. Elaboración: Diario Río Negro.
Esos dólares tuvieron como destino principal los vencimientos con bonistas. En enero, el Gobierno pagó unos US$4.200 millones de Globales y Bonares, según informó iProfesional. Para el vencimiento de julio, de unos US$4.400 millones, el Tesoro fue acumulando fondos en su cuenta del Banco Central.
La consultora advirtió que, aun con la mejora de la última semana, la acumulación no muestra un nuevo impulso desde julio. En septiembre, su serie semanal cerró con dos saldos negativos seguidos, de US$338 millones y US$903 millones. En lo que va de octubre volvió a terreno positivo, con US$85 millones.
Septiembre flojo y sin colocaciones de deuda: lo que frena la acumulación de dólares
Analytica vinculó esa dinámica a dos factores. El primero, un menor ritmo de compras del Central: septiembre cerró con US$473 millones, el volumen mensual más bajo de 2026. En lo que va de octubre, las compras suman US$228 millones.
El segundo es la falta de nuevas colocaciones de bonos en dólares del Tesoro en el mercado local. El equipo económico de Luis Caputo suspendió las emisiones para no convalidar tasas más altas. La última licitación del AO29 fue el 13 de agosto por US$100 millones, y el total colocado quedó en US$1.200 millones, por debajo de los US$2.000 millones previstos en el programa financiero, según reconstruyó Infobae.
Desde el BCRA atribuyeron la baja de septiembre a un factor estacional, por la menor liquidación del agro, y sostuvieron que solo compran cuando hay oferta excedente en el mercado, sin buscar incidir sobre el precio del dólar.
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