El titular del Juzgado Federal N°4 de Comodoro Py, Ariel Lijo, y el fiscal federal Gerardo Pollicita aguardan la entrega de dos paquetes de informes requeridos a la Auditoría General de la Nación (AGN) y al Banco Central de la República Argentina (BCRA) para definir si impulsan una investigación penal o desestiman la denuncia por el traslado de 1.000 lingotes de oro a Londres y una presunta pérdida financiera de 1.023 millones de dólares.

De acuerdo con fuentes judiciales vinculadas al expediente de Comodoro Py, la resolución firmada por Ariel Lijo el 27 de octubre 2026 a pedido de la fiscalía, el informe aprobado por la Auditoría General de la Nación el 26 de noviembre 2026 bajo la presidencia de Juan Manuel Olmos y la denuncia presentada por el abogado Gregorio Dalbón consignados por Infobae, ninguna de las respuestas oficiales requeridas a ambos organismos había ingresado al juzgado hasta el cierre de esta semana.

Qué documentación exigió el juez Ariel Lijo a la Auditoría General y al Banco Central

La medida preliminar, dictada por Ariel Lijo, apunta a reconstruir la trazabilidad administrativa y financiera de las operaciones realizadas con las reservas metálicas entre 2024 y 2025. El juzgado ordenó remitir copia íntegra del informe de auditoría sobre los estados contables del Banco Central al 31 de diciembre 2025, junto con las eventuales disidencias parciales, sus fundamentos, los papeles de trabajo, la respuesta brindada por la autoridad monetaria a esas observaciones y las actuaciones posteriores.

El tribunal exigió informar el marco normativo aplicable a la administración y disposición de las reservas en oro, las competencias de los funcionarios intervinientes, los controles internos vigentes y la identidad de las entidades financieras que participaron en las maniobras.

Lijo intimó además al BCRA a precisar si desde 2025 existieron directivas o intercambios institucionales con el Ministerio de Economía de la Nación sobre la gestión del oro y operaciones de derivados con subyacente oro, adjuntando las constancias correspondientes.

Qué reveló la Auditoría General de la Nación sobre los 1.000 lingotes enviados a Londres

El expediente judicial se inició a partir de la presentación penal de Gregorio Dalbón, quien solicitó imputar e indagar al ministro de Economía, Luis Caputo; al presidente del BCRA, Santiago Bausili; al superintendente de Entidades Financieras, Juan Ernesto Curutchet; y al subsuperintendente Nicolás Marcelo Ferro.

El informe aprobado por la AGN el 26 de noviembre 2026 determinó que el Banco Central envió 1.000 lingotes de oro a Londres entre junio y agosto 2024, los cuales quedaron depositados en el Banco de Inglaterra en carácter de custodio del Banco de Pagos Internacionales (BIS).

Según el organismo presidido por Juan Manuel Olmos, la autoridad monetaria especuló con la cotización internacional del metal y registró un quebranto de 1.023 millones de dólares; además, la Presidencia de la AGN reclamó la repatriación de las reservas al advertir que la falta de respaldo documental y de custodia física incrementa el riesgo de embargo o pérdida de inmunidad soberana frente a reclamos de terceros.