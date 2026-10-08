Dólar hoy, 8 de octubre 2026: a cuánto cotizan el oficial, el blue y los financieros
El dólar oficial sostiene su referencia en el Banco Nación, mientras el Banco Central monitorea la liquidación de divisas y el dólar blue busca consolidar su cotización. Conocé las cifras clave de este jueves 8 de octubre 2026.
En el tramo final de la semana operativa del dólar oficial, el mercado cambiario transita una jornada caracterizada por la estabilidad nominal y un flujo de operaciones sin tensiones en el mostrador minorista.
Con la mira puesta en el abastecimiento productivo y la calma de las cotizaciones bursátiles, las entidades financieras abren sus puertas reflejando un sendero previsible, el cual busca afianzar la desaceleración inflacionaria y brindar previsibilidad a las decisiones de compra cotidianas.
Jueves 8 de octubre 2026: cotizaciones del dólar oficial en el Banco Nación y pizarras
En las ventanillas y el canal digital del Banco de la Nación Argentina (BNA), el dólar oficial minorista se ofrece este jueves 8 de octubre 2026 a $1.495 para la compra y $1.545 para la venta, en tanto que el promedio de bancos comerciales monitoreado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) se ubica en $1.484 para la compra y $.1548 para la venta.
Jueves 8 de octubre 2026
A continuación, la radiografía completa de los tipos de cambio vigentes en el mercado argentino:
|Cotización
|Compra
|Venta
|Estado y observación de mercado
|Dólar oficial (Banco Nación)
|$1.495,00
|$1.545,00
|Referencia minorista sin variaciones
|Dólar oficial (Promedio BCRA)
|$1.484,00
|$1.548,00
|Apertura del sistema financiero
|Dólar mayorista (BCRA)
|—
|$1.520,00
|Segmento clave para comercio exterior
|Dólar tarjeta / turista
|—
|$2.002,00
|Minorista con percepción del 30% a cuenta de Ganancias
|Dólar blue
|$1.535,00
|$1.555,00
|Mercado informal en zona de meseta
|Dólar MEP (Bolsa)
|—
|$1.538,97
|Operatoria bursátil en títulos soberanos
|Dólar Contado con Liquidación (CCL)
|—
|$1.609,71
|Instrumento para giro de divisas al exterior
|Euro oficial
|$1.683,27
|$1.781,91
|Cotización institucional de referencia
Fuente: Informes del Banco de la Nación Argentina y relevamientos diarios del Banco Central de la República Argentina.
Patagonia jueves 8 de octubre 2026: comportamiento del dólar oficial en Río Negro y Neuquén
Jueves 8 de octubre 2026
|Jurisdicción
|Entidad Bancaria Regional
|Compra
|Venta
|Neuquén
|Banco Provincia del Neuquén (BPN)
|$1.480,00
|$1.550,00
|Río Negro
|Banco Patagonia
|$1.495,00
|$1.545,00
Rendimiento: balance de septiembre y proyecciones para octubre 2026
Al revisar la curva evolutiva registrada hasta el cierre del último día hábil de septiembre 2026, el comportamiento del dólar oficial ratificó el cumplimiento de las metas trazadas por el equipo económico:
- Desempeño mayorista: el dólar comercial cerró el noveno mes en el rango de los $1.515, manteniendo una depreciación controlada por debajo del índice de precios minoristas.
- Estabilidad en bancos: las pizarras del Banco Nación completaron septiembre en los mismos $1.540 que rigen en la actualidad, ratificando una meseta que ya acumula múltiples jornadas consecutivas de calma.
- Expectativa para el último trimestre: con reservas líquidas en monitoreo constante y un riesgo país que busca perforar los 600 puntos básicos, el esquema cambiario apunta a transitar octubre con baja volatilidad, facilitando la renovación de depósitos a plazo fijo y la inversión en el mercado local.
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