Dólar hoy, 8 de octubre 2026: a cuánto cotizan el oficial, el blue y los financieros

En el tramo final de la semana operativa del dólar oficial, el mercado cambiario transita una jornada caracterizada por la estabilidad nominal y un flujo de operaciones sin tensiones en el mostrador minorista.

Con la mira puesta en el abastecimiento productivo y la calma de las cotizaciones bursátiles, las entidades financieras abren sus puertas reflejando un sendero previsible, el cual busca afianzar la desaceleración inflacionaria y brindar previsibilidad a las decisiones de compra cotidianas.

Jueves 8 de octubre 2026: cotizaciones del dólar oficial en el Banco Nación y pizarras

En las ventanillas y el canal digital del Banco de la Nación Argentina (BNA), el dólar oficial minorista se ofrece este jueves 8 de octubre 2026 a $1.495 para la compra y $1.545 para la venta, en tanto que el promedio de bancos comerciales monitoreado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) se ubica en $1.484 para la compra y $.1548 para la venta.

Jueves 8 de octubre 2026

A continuación, la radiografía completa de los tipos de cambio vigentes en el mercado argentino:

Cotización Compra Venta Estado y observación de mercado Dólar oficial (Banco Nación) $1.495,00 $1.545,00 Referencia minorista sin variaciones Dólar oficial (Promedio BCRA) $1.484,00 $1.548,00 Apertura del sistema financiero Dólar mayorista (BCRA) — $1.520,00 Segmento clave para comercio exterior Dólar tarjeta / turista — $2.002,00 Minorista con percepción del 30% a cuenta de Ganancias Dólar blue $1.535,00 $1.555,00 Mercado informal en zona de meseta Dólar MEP (Bolsa) — $1.538,97 Operatoria bursátil en títulos soberanos Dólar Contado con Liquidación (CCL) — $1.609,71 Instrumento para giro de divisas al exterior Euro oficial $1.683,27 $1.781,91 Cotización institucional de referencia

Fuente: Informes del Banco de la Nación Argentina y relevamientos diarios del Banco Central de la República Argentina.

Patagonia jueves 8 de octubre 2026: comportamiento del dólar oficial en Río Negro y Neuquén

Jueves 8 de octubre 2026

Jurisdicción Entidad Bancaria Regional Compra Venta Neuquén Banco Provincia del Neuquén (BPN) $1.480,00 $1.550,00 Río Negro Banco Patagonia $1.495,00 $1.545,00

Rendimiento: balance de septiembre y proyecciones para octubre 2026

Al revisar la curva evolutiva registrada hasta el cierre del último día hábil de septiembre 2026, el comportamiento del dólar oficial ratificó el cumplimiento de las metas trazadas por el equipo económico: