La actividad económica creció apenas 0,1% en agosto y quedó por debajo de las expectativas

La actividad cayó 1,7% en comparación con el mismo mes de 2025.

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró una suba mensual de apenas 0,1% en agosto, luego de la fuerte caída de julio. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la actividad cayó 1,7% en comparación con el mismo mes de 2025 y acumuló un crecimiento de 1,2% en los primeros ocho meses de 2026.

El resultado estuvo por debajo de las proyecciones de las consultoras privadas y reavivó las dudas sobre la evolución de la economía durante el tercer trimestre. Tras el retroceso de julio, algunos analistas estimaron que septiembre debería mostrar una recuperación superior al 8% para evitar que el período cierre con dos trimestres consecutivos de contracción.

Minería y energía impulsaron los sectores que crecieron

De acuerdo con el informe del Indec, cinco sectores de actividad registraron aumentos interanuales en agosto. Los mayores avances correspondieron a Explotación de minas y canteras, con una suba del 11,1%, y Electricidad, gas y agua, que creció 4,3%.

También se destacó Hoteles y restaurantes, con un incremento del 3,1%. En conjunto, estas tres actividades aportaron 0,6 puntos porcentuales a la variación interanual del EMAE.

En contraste, diez sectores registraron caídas frente a agosto de 2025. La Pesca encabezó los retrocesos, con una baja del 15,7%.

Los datos reflejan un desempeño desigual entre las actividades económicas, con avances en minería y energía frente a las dificultades de otros rubros.

Qué esperaban las consultoras privadas

El incremento mensual del 0,1% quedó por debajo de las estimaciones previas. La consultora Equilibra había proyectado una suba mensual del 1,5% y una caída interanual del 0,5%.

Por su parte, el Índice General de Actividad (IGA) de Orlando Ferreres anticipaba un crecimiento del 1,7% mensual y del 0,6% interanual.

La diferencia entre las proyecciones y el resultado oficial reforzó las señales de estancamiento que muestran algunos indicadores de la economía.

Por qué crece la preocupación por una recesión técnica

La caída desestacionalizada del 2,8% registrada en julio y el escaso avance de agosto alimentaron las advertencias sobre una posible recesión técnica durante el tercer trimestre.

Según una estimación de Estudios Económicos del Banco Provincia citada por Infobae, la actividad no logró recuperarse en agosto y se encontraba un 3,8% por debajo del cierre de 2025. El análisis también señaló que el arrastre estadístico era negativo y que se necesitaba una recuperación mensual cercana al 8,5% en septiembre para evitar una contracción trimestral.

La recesión técnica se define habitualmente como dos trimestres consecutivos de caída del Producto Bruto Interno (PBI) desestacionalizado. Por eso, el resultado definitivo depende de la evolución de la actividad durante el conjunto del trimestre.

Aun así, las perspectivas para septiembre no anticipaban una aceleración pronunciada. Ammiel Pardo, economista senior de Aldazabal y Cía., señaló que los indicadores monitoreados por la firma mostraban una dinámica mixta, con un sesgo levemente positivo.

En ese contexto, estimó que el EMAE podría registrar una variación mensual positiva en septiembre, aunque sin señales de una mejora significativa del ritmo de crecimiento.

Comercio, industria y construcción, entre los sectores más rezagados

La preocupación por la evolución económica también se concentra en el desempeño de las actividades con mayor incidencia en el empleo.

Comercio, industria y construcción acumulan meses con resultados por debajo del desempeño general, mientras que el crecimiento se concentra principalmente en el agro, la minería y la producción petrolera.

Esta dinámica, caracterizada por una economía que avanza a distintas velocidades según el sector, se profundizó durante 2026 y plantea desafíos para una recuperación más extendida.

Qué dicen Milei y Caputo sobre la actividad económica

El presidente Javier Milei describió el escenario como una desaceleración del crecimiento y cuestionó la capacidad de los indicadores desestacionalizados para reflejar los cambios estructurales de la economía.

«Lo que hay es una desaceleración del ritmo de expansión», afirmó.

El mandatario también defendió el uso de la serie de tendencia-ciclo, que busca identificar la trayectoria general de la actividad y reducir el efecto de las oscilaciones transitorias.

«Por eso nosotros nos enfocamos en el indicador tendencia a ciclo porque la economía está teniendo muchos cambios estructurales. Por eso están arrojando cualquier cosa. Nosotros vamos a lograr cuatro años seguidos de crecimiento. Estamos en niveles máximos de consumo, exportaciones y PBI», sostuvo.

El ministro de Economía, Luis Caputo, coincidió con esa interpretación y cuestionó la volatilidad que muestra la serie desestacionalizada.

«Si se mira el EMAE desestacionalizado, claramente está dando un nivel de volatilidad que no refleja la realidad. Están habiendo cambios estructurales en la economía y muestra un mes que sube y otro que baja», afirmó.

Sin embargo, el informe del Indec correspondiente a agosto mostró que la serie de tendencia-ciclo tampoco registró crecimiento durante abril, mayo, junio, julio y agosto.

Federico Filippini, jefe de Research de Adcap Grupo Financiero, explicó que esa medición busca separar los movimientos persistentes de la actividad de las oscilaciones transitorias o estacionales para ofrecer una lectura más suavizada de la evolución económica.