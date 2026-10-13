Dólar oficial hoy: los valores del Banco Nación este martes 13 de octubre 2026 y el pulso del mercado

Tras el fin de semana largo y con el reinicio de las operaciones financieras, el mercado cambiario abre una semana más corta pero clave para la definición de precios de la segunda quincena del mes.

En un escenario donde prevalece la moderación en las ventanillas bancarias y la ausencia de tensiones en la demanda minorista, las entidades financieras actualizan sus pizarras bajo la supervisión de la autoridad monetaria, aportando certezas tanto a las operaciones cotidianas de las familias como a las proyecciones presupuestarias del sector corporativo.

Martes 13 de octubre 2026: tablero del dólar oficial en el Banco Nación

En los mostradores y en el sistema digital del Banco de la Nación Argentina (BNA), el dólar oficial minorista se ofrece este martes 13 de octubre 2026 a $1.490 para la compra y a $1.540 para la venta, en tanto que el relevamiento general de entidades bancarias que procesa el Banco Central de la República Argentina (BCRA) refleja una franja promedio de $1.484 para la compra y $1.548 para la venta.

A continuación, la radiografía con el mapa integral de las cotizaciones vigentes para la toma de decisiones:

Martes 13 de octubre 2026

Tipo de cambio Compra Venta Estado y referencia operativa Dólar oficial (Banco Nación) $1.490,00 $1.540,00 Referencia minorista sin variaciones Dólar oficial (Promedio BCRA) $1.484,00 $1.548,00 Apertura en el sistema financiero privado Dólar mayorista (BCRA) — $1.519,00 Canal exclusivo para comercio exterior Dólar tarjeta / turista — $1.995,50 Minorista con percepción del 30% a cuenta de Ganancias Dólar blue $1.520,00 $1.540,00 Plaza informal en franja de equilibrio Dólar MEP (Bolsa) — $1.538,76 Operatoria bursátil mediante títulos soberanos Dólar Contado con Liquidación (CCL) — $1.612,13 Transferencia de activos al exterior Euro oficial $1.705,45 $1.727,89 Cotización institucional de referencia BNA

Fuente: Registros diarios del Banco de la Nación Argentina y del Banco Central de la República Argentina.

Brecha cambiaria martes 13 de octubre 2026: la cercanía del dólar oficial con el dólar blue

El rasgo saliente de esta reapertura bursátil es la persistente compresión del diferencial de precios, consolidando un margen mínimo entre el dólar oficial bancario y el dólar blue.

Con la plaza informal ofreciendo el billete a $1.540 para la venta, la brecha respecto a la ventanilla del Banco Nación se mantiene en torno al 0,32% variable, lo que desactiva los incentivos a la especulación paralela y otorga estabilidad a la formación de precios minoristas.

En paralelo, la referencia del dólar MEP, ubicada en $1.538,76, continúa posicionándose apenas por debajo de la pizarra minorista bancaria, canalizando las búsquedas de cobertura financiera dentro del marco formal de la bolsa y evitando cualquier presión sobre las reservas líquidas del sistema financiero.

Patagonia martes 13 de octubre 2026: comportamiento del dólar oficial en Río Negro y Neuquén

Martes 13 de octubre 2026