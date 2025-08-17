Dólar planchado y tasas altas: la apuesta del gobierno de Javier Milei para llegar a las elecciones sin sobresaltos

El Gobierno definió un rumbo económico claro de cara a las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre: dólar estable y tasas altas para garantizar que «no sobre un peso» en la plaza financiera. El objetivo es llegar a los comicios con la macroeconomía ordenada y el menor ruido posible, aunque a costa de enfriar la actividad y frenar el consumo.

Durante la semana, el presidente Javier Milei reforzó su estrategia de cuidar el superávit fiscal y ordenar las cuentas públicas, mientras el ministro de Economía, Luis Caputo, y el Banco Central ratificaron que el plan se sostendrá al menos hasta octubre: control del dólar, restricción monetaria y suba de tasas, informó el medio Infobae.

El reciente informe de coyuntura del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (CEU-UIA) mostró que en julio la actividad industrial creció 2,8% interanual, aunque en términos mensuales se mantiene estancada. Hubo subas en los despachos de cemento (2,4%), en el consumo eléctrico de grandes usuarios industriales (1,6%) y en la liquidación de divisas agroindustriales (0,6%).

Sin embargo, el panorama no es homogéneo: la producción automotriz cayó 9,8% por menores exportaciones y paradas técnicas; el uso de maquinaria industrial retrocedió 4,8%; y varios sectores aún no logran despegar. En total, 15 de los 16 rubros industriales crecieron frente a 2024, pero solo 5 repuntaron respecto de junio.

La suba de tasas, reconocen los industriales, eleva los costos financieros y puede enfriar todavía más la economía en el corto plazo.

Reclamo por competitividad

En este escenario, la UIA insiste en que la Argentina necesita un “nuevo contrato productivo”. Su presidente, Martín Rappallini, volverá a plantear el tema en el Día de la Industria, el 2 de septiembre.

«Los que producimos bienes transables como autos, acero o cerámica competimos con precios internacionales, pero enfrentamos costos internos demasiado altos», advirtió. El contraste con los sectores no transables es evidente: allí los precios se ajustan a la inflación local, mientras los exportadores quedan atrapados entre costos crecientes y márgenes ajustados.

Un informe del CEU expone las limitaciones estructurales:

En Argentina hay una fábrica cada 829 habitantes, frente a una cada 242 en España y una cada 89 en Corea del Sur.

El empleo privado permanece estancado en poco más de 6 millones de trabajadores, con solo 1,3 millones en la industria.

La creación de empresas es escasa: en 2024 había 560.443 firmas, 1,9% menos que en 2023.

Desde 2012, la industria sumó apenas 197.000 asalariados, mientras el sector público incorporó 861.000.

El desafío post elecciones

El Gobierno encara ahora un dilema: mantener el ajuste para garantizar estabilidad hasta los comicios o empezar a generar incentivos para la inversión y la producción.

Después de octubre, Milei necesitará dar un giro. El plan oficial prevé buscar financiamiento, atraer inversiones y reactivar la economía. Para eso deberá negociar con la oposición y con los gobernadores reformas clave: flexibilización laboral, simplificación tributaria e infraestructura.

Argentina ocupa hoy el puesto 62 en el ranking global de competitividad, muy lejos de Estados Unidos (13) o China (16). Además, la presión fiscal formal supera el 50% y la inflación de servicios triplica la de bienes, lo que limita el margen de los sectores exportadores.

El desafío del Gobierno será, entonces, sostener la estabilidad ganada en los próximos meses y avanzar en reformas de fondo que permitan transformar el actual ordenamiento macroeconómico en crecimiento sostenible.