Luis Caputo sobre el endurecimiento del régimen de encajes: «No vamos a dejar que vayan pesos al mercado»

El ministro de Economía, Luis Caputo, habló sobre los movimientos del mercado en pleno año electoral. El funcionario del gobierno de Javier Milei advirtió cómo impactan los factores políticos y dijo con respecto al endurecimiento del régimen de encajes: «No vamos a dejar que vayan pesos al mercado».

Caputo sostuvo que la inestabilidad política influye tanto en la tasa de interés como en la valuación de activos.

“El mercado pricea un riesgo político, el fantasma de que vuelva el mal y el caos, y eso para el mercado es importante”, apuntó en el canal de streaming Carajo.

En este sentido, indicó que se aceptará un aumento de la base monetaria solo si responde a «buenas razones» y manifestó que no se aplicará en caso de que no haya certezas de por qué sube la demanda, ya que la prioridad es la inflación.

Qué dijo Caputo sobre la posibilidad de comprar divisas en el sistema de flotación

El ministro sostuvo que la incertidumbre en pleno año electoral influye en los bonos en pesos y la deuda externa, debido a que los inversores no reaccionan al esquema económico, sino que especulan con el resultado de las elecciones.

“¿Cuál es la tasa de equilibrio de un Congreso que te pone 12 leyes para romper el equilibrio fiscal en dos semanas? El mercado lo dirá. El dólar se moverá de acuerdo a esa tasa”, sentenció.

Por último, defendió el esquema de flotación y descartó que el Banco Central intervenga en la compra de divisas hasta que terminen las elecciones: «Tampoco vamos a estar comprando dólares en esta situación porque sería inyectar también pesos”.