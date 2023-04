Dólar, tasas e indexación: cómo diversificar tu cartera y ganarle a la inflación

Un concepto que tiende a la confusión es pensar que se está “invirtiendo”, cuando en realidad estás ahorrando. El ahorro te permite prevenir algún imprevisto. La inversión la tenemos para generar más ingresos futuros.

El dólar es un precio más de la economía. Yo no sé cuánto va a estar dentro de 15 días, pero si es un precio más, no puede descalzarse de la suba del resto de los precios que nos rodean. La inflación proyectada para los Bancos locales es de 130% para este año. Siguiendo los pasos de la inflación, el dólar libre debería estar (comenzando abril) en $420. Pero la incidencia de la inflación proyectada sobre el tipo de cambio a veces no es lineal y no sucede al ritmo de lo esperable. El año pasado pasó esto: las tasas fueron ganadoras ante el atraso cambiario.

Muchas veces los inversores sienten que cambiar de moneda (de pesos a dólares) es una inversión. Esa premisa supone que el dólar sube permanentemente en nuestro país. Sin embargo, hay períodos de tiempo de tasas altas, en donde el dólar “lateraliza” (sube un poquito, baja otro tanto) y se plancha. Seguro me dirás: sólo frena para pegar el salto. Pero como no sabemos cuándo cambiará su valor, no podemos esperar sentados arriba de los verdes esperando su cambio de valuación.

¿Es momento de comprar o vender dólares? No hay una respuesta sencilla a esa pregunta dado que depende del plazo de inversión en el que hablamos. Conversando al respecto con Mateo Reschini, Analista Senior de INVIU me comenta que “nos encontramos en niveles reales de crisis como en el año 2003 y visto así, parecería probable que el tipo de cambio al menos crezca más lento que la inflación de cara a un futuro lo suficientemente largo como para ver una disminución de la volatilidad e incertidumbre”.

Para aprovechar esta idea, lo correcto sería invertir en pesos atados a la inflación para capturar la depreciación real del peso. Recordemos que eso implica que el tipo de cambio va a subir a una tasa menor a la de la inflación, por lo tanto, estar atados al CER debería ofrecer un retorno mayor al del billete estadounidense. Analizado de esa manera, convendría vender dólares para pasarse a instrumentos CER.

Dato 130% Es el aumento acumulado del nivel general de precios que proyectan los bancos locales para el año 2023.

“Pero no es una decisión tan fácil por varios motivos”, advierte Reschini. “Primero porque nos deja al descubierto ante abruptas subas del tipo de cambio que generen una depreciación real (aunque sea temporaria). Aunque eso quizás no afecta a todos los inversores ya que si el plazo es lo suficientemente largo podría compensarse”, concluye.

¿Entonces? Parece un campo minado. ¿Tasa o dólar? La respuesta no la tiene la economía sino la tenés vos y tu perfil de riesgo. Mi consejo: siempre preferí optar por lo que más tranquilo te deje. Las letras son “reperfilables” y sus rendimientos atractivos. El dólar te deja tranquilo sabiendo que dejaste atado a tus ahorros a una moneda más estable, pero si no los invertís la inflación de EEUU también corroe su poder de compra.

La propuesta siempre será diversificar la cartera

Si vas a ir por la opción cobertura inflacionaria, una propuesta para tu cartera es el TX26. Si bien hay títulos que vencen en 2024, la realidad es que el mercado aún los mira con cierta desconfianza dado que podrían ser reperfilados o ver volatilidad extrema. En caso de querer ingresar a esta estrategia, a pesar de los riesgos mencionados, el TX26 parece atractivo con una paridad del 77% ofrece un punto de partida interesante si se confirman pagos más adelante y muestra recuperos de capital.

Si vas a buscar dólares financieros, lo que tenés que hacer es dejar de comprar U$200 oficiales y pasar a comprar dólar mep. Surge de comprar el bono AL30 o GD30 en pesos en plazo contado inmediato, requiere un día de “parking” o espera, y finaliza vendiendo AL30D o GD30D en dólares al mismo plazo al día siguiente. Ojo, vamos a tener que hacer un artículo dedicado a los vericuetos que envuelve el mep, sobre todo sus normativas. Pero por ahora quédate con que podés hacerlo en cualquier bróker de inversión con sólo un click. Ese día de parking suele tener sus volatilidades, por eso calma al momento de la venta, por ahí conviene esperar más de un día para cerrar la operación. El mejor de los mundos surge de comprar barato en pesos el AL30 y venderlo caro el bono subiendo en AL30D.

Dato 6% Es la inflación anual que sufren los dólares ahorrados e inmovilizados.

Sumemos un último dato: los dólares ahorrados inmovilizados (en casa o en el banco) atraviesan una inflación del 6% anual. Si esta condición se mantiene y vos no hacés nada con ellos durante, por ejemplo 5 años, estás asumiendo una pérdida de poder de compra por el 25% del capital en dólares. ¡Es muchísimo! Si vas de largo plazo con ese ahorro, ¡Invertilos! Hay fondos en dólares sumamente atractivos para que puedas colocarlos en instrumentos de renta fija Latam o con Obligaciones Negociables locales que te van, por lo menos, a empatar la inflación de EEUU. Vamos a seguir buscando opciones de inversión y la próxima te traigo más datos sobre lo que se dice en las mesas en estos días volátiles. Prometo: no nos vamos a aburrir.

Por Laura Pereyra (PIN Capital).