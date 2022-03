Domecq: “El programa económico con el Fondo arranca prácticamente caído”

El acuerdo con el Fondo Monetario acaba de ser aprobado y se espera el primer desembolso en el transcurso de esta semana. No obstante el impacto del acuerdo en materia política, social y económica, comenzará a avizorarse recién desde el segundo trimestre del año. En diálogo con PULSO, el economista Esteban Domecq se refirió al escenario económico actual y a los entretelones del acuerdo.

PREGUNTA: ¿Cuál es su perspectiva del escenario económico?

RESPUESTA: Está culminando un periodo que yo denomino de “recalcular la economía en el marco del acuerdo con el Fondo”. Con las elecciones legislativas de 2021 se acabó un periodo donde la política estuvo enfocada en la estrategia electoral, y eso se tradujo en un manejo muy particular del gasto, la emisión, las tasas de interés y el tipo de cambio. Los precios internacionales que ya el año pasado se recuperaban fuerte, permitieron al gobierno diferir el acuerdo con el FMI para luego de las elecciones. A partir de ahí inicia un periodo en que ya se piensa la macro supeditada a la re estructuración. Estamos en la bisagra, ya no hay especulación posible: hay acuerdo con el FMI.

P: ¿Es un acuerdo distinto al de otras épocas?

R: Definitivamente es un acuerdo diferente. Por primera vez se conjuga el Stand By vigente con un Acuerdo de Facilidades Extendidas a 10 años, sin reformas estructurales, y un sendero de corrección de desequilibrios lento. Es una novedad. Está claro que el Fondo no quiere llevar a Argentina al default a la salida de la pandemia. Hay que tener en cuenta el peso de los dos programas fallidos con el gobierno anterior. El escenario internacional y los errores propios en el programa anterior, generaron un FMI particularmente laxo en esta ocasión.

P: ¿Alcanza ese programa laxo para volver a crecer?

R: Tenemos una economía que hace 10 años no logra enlazar dos años consecutivos de crecimiento y arroja cada vez más inflación. Probablemente la respuesta a la pregunta, es no. Tal vez es un puente de estabilización hasta diciembre de 2023, sobre todo en términos políticos. Si llegado ese punto, sea el gobierno que sea, se ratifica el norte en el marco de un programa con el Fondo, puede que el escenario se despeje mucho más y existe posibilidad de que Argentina corrija los desequilibrios sin la necesidad de un programa agresivo como históricamente fueron los programas propuestos por el Fondo Monetario.

Faltan 18 meses para las elecciones. Por lo que implica el acuerdo por sí misma, es una señal positiva, pero quizá no es condición suficiente para transitar tranquilos estos 18 meses.

P: ¿Es gradualista el sendero de reducción del déficit?

R: Es cierto que frente al déficit de 3,1% del PBI de 2021, la meta de 2,5% pareciera poco. Pero hay que considerar por un lado que en 2022 no existe el aporte extraordinario de las grandes fortunas, y que existe cierto arrastre inercial del gasto previsional en Argentina, lo que hace que el punto de partida no sea 3,1% sino 4%. Partiendo desde el 4% sí es un esfuerzo grande llegar al 2,5%. Con ese panorama, luce incumplible.

P: ¿Cree que Argentina no va a cumplir este año?

R: Creo que el equipo económico lo sabe bien, el programa económico arranca prácticamente muerto. Hay mucha incertidumbre a raíz del conflicto bélico. No sabemos en qué lugar termina el precio del gas, del petróleo, del trigo o de la soja. Si se quiere rescatar lo positivo es que políticamente se ratifica un rumbo, y es que no se quería llegar al default. Pero es evidente que al programa le falta muchísimo para atacar los problemas estructurales. Faltan 18 meses para las elecciones. Por lo que implica el acuerdo por sí misma, es una señal positiva, pero quizá no es condición suficiente para transitar tranquilos estos 18 meses.

P: Habiendo re estructurado con privados y con el fondo, con una pandemia de por medio ¿termina siendo una buena transición hasta 2023?

R: Mirando el futuro hay que preguntarse ¿la macro argentina queda más ordenada o menos ordenada de lo que estaba en 2023? ¿Estamos más cerca o más lejos de dejar atrás la estanflación estructural? Cuando Macri toma el gobierno tenía tres ruedas pinchadas y una desinflada. Tenía un serio problema fiscal, un serio problema monetario, un serio problema cambiario, y la rueda financiera relativamente bien. Cuando Macri entrega, la rueda fiscal tenía equilibrio primario, la economía se había desmonetizado y había absorbido casi toda la bomba de Lebacs (soltando inflación), había un tipo de cambio real competitivo, y había un problema financiero. La gestión de Alberto Fernández soluciona el frente financiero que desordenó Macri, pero el déficit fiscal va a llegar peor, el balance del Banco Central va a llegar peor, y el tipo de cambio real también. Respecto a la segunda pregunta, veo que cada vez más empantanada en el camino a resolver la estanflación en el futuro.

P: ¿Es factible un programa de estabilización tradicional al estilo que proponen los libertarios?

R: Lo que sucede es que tarde o temprano va a ser necesario revisar el programa. ¿Vamos a seguir pisando tarifas para incrementar el ingreso disponible? ¿Esa será la estrategia para sacar a la gente de la pobreza? El resultado está a la vista. Seguimos subsidiando la tarifa a quienes tienen la casona en San Isidro, y eso lo termina pagando el pibe de La Matanza con más inflación y más impuestos. El año pasado el dólar oficial volvió a atrasarse un 18%: hoy debería valer $130 y vale $114. Es cierto que hay limitaciones políticas. Podemos discutir derecha, izquierda, centro o extremos. Pero lo que necesitamos son soluciones de fondo. Habrá que tomar decisiones que requieren consensos amplios a nivel social y político.

PERFIL



Esteban Domecq es Licenciado en Economía (Universidad de Buenos Aires) y máster en Finanzas (Universidad del CEMA).

Fundador y director de Invecq Consulting SA, con amplia experiencia en asesoramiento económico y financiero en empresas.

Es director general de la Expo EFI y del Congreso Económico Argentino que se realiza anualmente en Buenos Aires.