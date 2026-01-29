El 63% de los trabajadores argentinos cree que la IA puede mejorar su productividad

Exponencial. El crecimiento de la incidencia que tiene la IA sobre el ámbito laboral.

El escenario económico en Argentina al inicio de 2026 deja a la vista una mejora sensible de los indicadores financieros y cambiarios, y al mismo tiempo arroja tensiones en el plano de la economía real. Un reciente estudio de Randstad, empresa global líder en recursos humanos, traslada ese ambiente al terreno de las expectativas entre empresarios y trabajadores.



Los resultados recientemente publicados de la edición 2026 del Workmonitor que la companía elabora en 35 países del mundo, entre Europa, Asia, América y Oceanía, arrojan que en Argentina quienes tienen en sus manos la generación de empleo son muy optimistas respecto al futuro de su negocio, mientras que los trabajadores de esas mismas compañías son mucho más cautos respecto al futuro del sector en el que se desempeñan.



El informe de Randstad revela que “mientras el 98% de los empleadores en Argentina confía en que su negocio crecerá durante el próximo año, solo el 45% de los trabajadores del país comparte ese optimismo”. Agrega además que esa diferencia “refleja la presión que atraviesa el talento en un entorno de cambios cada vez más desafiante”.



El mismo informe contrasta las expectativas de empleadores y trabajadores en Argentina con la de sus pares en el resto del mundo y establece que el optimismo de los empresarios argentinos supera a la media global, mientras que la confianza del talento local respecto al futuro es menor al promedio en el resto del mundo.

«Mientras las empresas mantienen una fuerte expectativa de crecimiento para el nuevo año, los trabajadores tienen una visión menos optimista y prevén un contexto más desafiante». Andrea Avila, CEO de Randstad para Argentina, Chile, México y Uruguay



Según Randstad, los datos “ponen de manifiesto una brecha de percepciones que desafía a las organizaciones a reforzar la comunicación, el liderazgo y las estrategias de acompañamiento al talento”.



Al respecto Andrea Avila, CEO de Randstad para Argentina, Chile, México y Uruguay, afirmó: “Los resultados de este año muestran que los mercados laborales están sometidos a una enorme presión en todo el mundo, y Argentina no es la excepción. Mientras las empresas mantienen una fuerte expectativa de crecimiento para el nuevo año, los trabajadores tienen una visión menos optimista y prevén un contexto más desafiante”.



En este sentido, uno de los aspectos más relevantes que motoriza las expectativas de empleadores y trabajadores, es la incidencia de la Inteligencia Artificial (IA) en el ámbito laboral.



Según los datos relevados por Randstad, el 63% del talento argentino sostiene que la IA ayuda a mejorar la productividad, mientras que el 73% de los trabajadores argentinos se siente confiado respecto a su capacidad para usar la tecnología. En ambos tópicos los datos en Argentina superan largamente la media global, lo que revela el alto grado de adaptabilidad e inserción tecnológica del talento argentino.

Dato 73% La porción de los trabajadores argentinos que se siente confiado respecto a su capacidad para incorporar la IA al trabajo. En el resto del mundo, esa confianza llega al 69%.



Al respecto, entre los empleadores tambien existe una valoración positiva respecto a la incorporación de la IA: el 65% de los empleadores en Argentina estima que la tecnología tendrá un alto impacto sobre las tareas laborales en lo inmediato.



Desde Randstad señalan que en este escenario es clave que las organizaciones fomenten la adaptabilidad y el liderazgo. “El liderazgo cercano y la capacidad de adaptación se vuelven factores clave para reducir brechas, fortalecer la confianza y sostener el crecimiento a largo plazo”, sostuvo Ávila.

La especialista agregó además que “frente a un proceso de adaptación profunda que está atravesando el mundo del trabajo, solo cuando las empresas y el talento están en sintonía se puede lograr un crecimiento sostenible”.