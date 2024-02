El alquiler de marzo sube 165% y cuesta encontrar unidades por menos de $300.000 al mes

El Indec dio a conocer la semana pasada el dato de inflación de enero. El primer mes del año, los precios minoristas avanzaron un 20,6% y en los últimos doce meses el acumulado de inflación alcanzó el 254%.

A partir de esa estadística, ya se conoce el aumento de los alquileres para el mes de marzo, el cuál será récord, y llegará al 165,5%.

El DNU 70/23 promulgado por el presidente Javier Milei, el cuál se encuentra en vigencia hasta tanto sea tratado por la comisión bicameral del Congreso de la Nación, suspendió la Ley de Alquileres (27.551) sancionada a mediados de 2020. Sin embargo, todos los contratos de alquiler firmados hasta el día en que entró en vigencia el DNU, se siguen rigiendo por la dicha normativa.

La Ley de Alquileres establece que el precio de las locaciones se actualiza una vez al año, en base al Índice de Costo de Locación (ICL). Tal indicador es elaborado por el Banco Central y se calcula mediante una combinación en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Indec, y el avance de los salarios registrados medidos en la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte).

Un inquilino que pagaba $120.000 por mes, pasará a pagar $318.000 desde marzo de este año cuando su contrato aplique la actualización anual por ICL.

La situación es alarmante para miles de familias que han visto caer estrepitosamente el poder de compra de sus salarios en los últimos dos meses. Los ingresos en pesos se han mantenido constantes en promedio desde diciembre, frente a una inflación acumulada que superará el 60% en marzo. El tercer mes del año llegará con nuevas subas en el precio de los combustibles, las tarifas de gas, y las cuotas de los colegios.

A ello habrá que sumar el impacto récord sobre el precio del alquiler, que aumentará un 165,5%. Para dar un ejemplo cercano y a tono con los valores que se manejan en nuestra región, si el precio del alquiler fue pautado en $120.000 en marzo de 2023 (y se mantuvo en ese precio durante el último año), desde marzo de 2024 pasará a ser de $318.000.

Poca oferta, un problema adicional en la zona

Los inquilinos e inquilinos del Alto Valle de Río Negro y Neuquén, no solo enfrentan precios que suelen ser exorbitantes a tono con las altas remuneraciones del sector petrolero. Además, la escasez de oferta de inmuebles en alquiler, es un problema adicional que atraviesan miles de familias en la región.

Esto último, termina fortaleciendo la tendencia al incremento de los precios: exceso de demanda de unidades en alquiler, frente a una oferta acotada y selectiva. El resultado termina siendo una enorme crisis habitacional, la cuál se profundiza y no encuentra solución.

El exceso de demanda de unidades en alquiler, junto a una oferta acotada y selectiva, y a los precios propios de una zona de altas remuneraciones petroleras, fortalecen la tendencia al incremento exorbitante de los precios de alquiler.

Un relevamiento realizado recientemente por DIARIO RÍO NEGRO, da cuenta de la enorme cantidad de requisitos que deben cumplimentar quienes necesitan acceder a un alquiler, y de los precios prohibitivos que maneja el mercado inmobiliario de la región.

Hoy, el costo inicial del alquiler de un departamento en la zona céntrica de Cipolletti se encuentra por encima de los 400.000 pesos. Y no hablamos de inmuebles de lujo, en la mayoría de los casos, la oferta del mercado es de monoambientes o departamentos de una habitación, con escasos metros cuadrados.

Contabilizando todo lo que un inquilino necesita abonar como costo de ingreso (mes de anticipo, mes de depósito y mes de comisión), quien logra encontrar una unidad que cumpla con sus necesidades, debe abonar una suma cercana a $1.200.000. Lo llamativo, es que aún a los inquilinos que cuentan con los recursos necesarios, les cuesta encontrar unidades disponibles. Así lo revelan los principales actores del mercado.

“Somos una ciudad universitaria y no tenemos departamentos para los estudiantes. No hay monoambientes, tampoco departamentos de una habitación para familias con hijos. Hay casas, pero los valores no son para la clase media”, expresó a DIARIO RÍO NEGRO el titular del colegio de martilleros y corredores públicos de Río Negro, Fernando Meléndez.

Si bien caminar las calles de la ciudad en busca de carteles que digan «se alquila» sigue siendo una de las opciones para encontrar alquiler que tienen los inquilinos, hoy los grupos en Facebook juegan un rol fundamental para quienes quieren alquilar.

A diario, los muros virtuales se colman de posteos de estudiantes que «buscan un departamento que no supere los 300.000 pesos». Sin embargo, las respuestas a dichas solicitudes son pocas o casi nulas. Eso si, nunca faltan los comentarios que alertan ante posibles estafas.