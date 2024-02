El gran desafío de encontrar alquiler para los estudiantes en Cipolletti

En Cipolletti la oferta académica atrae cada año más y más jóvenes que elijen la ciudad para formarse como profesionales. Sin embargo, la búsqueda de un alquiler se ha vuelto una real aventura. En la ciudad escasean los carteles de «se alquila» y la poca oferta que hay tiene valores inalcanzables.

Durante los últimos meses conseguir un alquiler se ha convertido en una verdadera odisea. Los altos precios, los cuantiosos requisitos, y el sin fin de exigencias y condiciones restrictivas para los inquilinos complican la situación. Sobre todo para aquellos jóvenes que se trasladan a la ciudad para profesionalizarse.

Si a esta situación le sumamos la inestabilidad macroeconómica a nivel nacional, cuyo principal flagelo posiblemente sea la inflación, nos encontramos ante un panorama complejo no solo en cuanto a los altos valores de los precios, sino también a variaciones de precios.

Hoy, el costo de un departamento en la zona céntrica de Cipolletti se encuentra por encima de los 400.000 pesos. Y no hablamos de inmuebles de lujo, en la mayoría de los casos, la oferta del mercado son monoambientes o departamentos de una habitación de escasos metros cuadrados.

Esto sin contar que quien decida ingresar a un alquiler necesitará un monto superior a un millón doscientos mil pesos. Teniendo en cuenta que los requerimientos para alquilar suelen ser: el mes de alquiler, mes de depósito, comisión y sellado del contrato. Sumado a eso, en algunos edificios se requieren seguros – contra incendios- que corren por cuenta del inquilino.

Aunque los precios elevados pueden ser un factor importante, la escasez de oferta de alquileres es un desafío igualmente significativo. Actualmente, tanto particulares como inmobiliarias no tienen opción de alquiler disponible, lo que dificulta aún más la tarea al buscar un hogar.

“Somos una ciudad universitaria y no tenemos departamentos para los estudiantes. No hay monoambientes, tampoco departamentos de una habitación para familias con hijos. Hay casas, pero los valores no son para la clase media”, expresó a DIARIO RÍO NEGRO el titular del colegio de martilleros y corredores públicos de Río Negro, Fernando Meléndez.

Si bien, caminar las calles de la ciudad en busca de carteles que digan «se alquila» sigue siendo una de las opciones para encontrar alquiler que tienen los inquilinos. Hoy, los grupos en Facebook juegan un rol fundamental para quienes quieren alquilar.

A diario, los muros virtuales se colman de posteos de estudiantes que «buscan un departamento que no supere los 300.000 pesos». Sin embargo, las respuestas a dichas solicitudes son pocas o casi nulas. Eso si, nunca faltan los comentarios que alertan ante posibles estafas.

Residencias compartidas: una moda que crece ante la falta de oferta en el mercado inmobiliario

Una moda que fue ganando popularidad en la región durante los últimos meses son los alquileres compartidos o «residencias estudiantiles». Esta es una gran opción para quienes no pueden afrontar el altísimo gasto que implican.

La modalidad es la siguiente: los propietarios de inmuebles con varias habitaciones rentan cada una de ellas a un costo que no supera los 90.000 a cada inquilino. Los espacios comunes, como el baño, la cocina y la sala de estar, son compartidos.

Si bien esto es una buena alternativa, hay ciertas reglas que cumplir. Por ejemplo, algunas solo aceptan a un cierto género, hay horarios de descanso, no se puede tener mascotas y hay horarios de ingreso y salida. En algunas, el importe que el inquilino paga incluye el lavado de ropa, desayuno y la limpieza de la habitación en cuestión.

Otra opción que eligen los estudiantes es compartir con conocidos o amigos un mismo hogar. En estos casos, muchos priorizan ahorrar dinero en el pago de alquiler antes que la privacidad de una habitación propia.

El auge de los alquileres temporarios en Cipolletti: una alternativa que beneficia al propietario

En medio de la crisis, los alquileres temporarios surgen como una alternativa atractiva. Actualmente, muchos propietarios optan por esta modalidad, ya que resulta más rentable que el alquiler tradicional. Hoy, el hospedaje por día en uno de estos departamentos cuesta alrededor de 30 mil pesos. Este valor varía según la zona en la que se encuentre.

La Dirección de Turismo de Cipolletti confirmó que se habilitó en 2023 el registro oficial de alquileres temporales en la ciudad. Aseguraron que sirve para asesorarse antes al alquilar cualquier alojamiento y poder conocer los datos del propietario.

Destacaron que uno de los principales beneficios que se busca es evitar situaciones en donde el turista pueda ser víctima de estafas. Además, permitirá el ordenamiento de la oferta turística de la ciudad, «toda esta oferta que permanece invisible, porque no la podemos promocionar, se va a poder incorporar, difundir y ofrecer una modalidad de alojamiento que es muy demandada», comentaron.

El objetivo de este registro de alquileres destacó desde la dirección que» se quiere alentar a todos aquellos propietarios de departamentos y/o casas en alquiler temporario que deseen sumarse al Turismo, que se asesoren para realizar la habilitación correspondiente».