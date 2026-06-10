El Banco Central aceleró el ritmo en junio: ya compró US$600 millones y extendió la racha a 104 ruedas

El Banco Central bajo la conducción de Santiago Bausili extendió su racha compradora a 104 ruedas y aceleró la acumulación de divisas en lo que va de junio. (Foto: Archivo).

Con una compra diaria de US$121 millones, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) aceleró su acumulación de reservas y estiró su racha a 104 ruedas consecutivas con saldo comprador. Con este movimiento, la entidad que conduce Santiago Bausili ya sumó US$629 millones en lo que va de junio, consolidando el stock de reservas brutas en US$47.832 millones, su nivel más alto de los últimos siete años.

El invicto en el mercado de cambios marca que, desde la vigencia del actual esquema monetario en enero, el BCRA ya adquirió un total de US$10.376 millones entre operaciones cambiarias y extramercado. En este recorrido, el único saldo negativo se registró en la primera rueda del 2 de enero; a partir de allí, todas las jornadas cerraron en terreno positivo, registrando un pico de compras diarias de US$457 millones el pasado 10 de abril.

La proyección de Luis Caputo: por qué el Banco Central podría sumar U$S 24.000 millones

Las cifras calientes del mercado de cambios reconfiguraron por completo las proyecciones del Palacio de Hacienda. Durante su disertación en el Cambras Business Day —organizado por la Cámara de Comercio Argentino Brasileña—, el ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó que el flujo de divisas actual permite proyectar un escenario sustancialmente más optimista que el estimado a comienzos de año.

“Hoy ya está cumplida la meta acordada con el FMI de US$10.000 millones. En un escenario muy optimista, pensábamos que con la cosa yendo muy bien el Central podía comprar US$17.000 millones. Pero si podemos seguir con el ritmo actual, podríamos llegar a comprar US$24.000 millones”, expresó el jefe de la cartera económica, ubicando la expectativa real entre los 17.000 y los 24.000 millones de dólares para el cierre de diciembre.

La autoridad monetaria mantiene un invicto comprador de 104 jornadas consecutivas, logrando ubicar el stock general de las reservas brutas en su nivel más alto desde 2019. (Foto: Archivo).

Según el análisis oficial, este proceso de acumulación acelerada se encuentra en su fase inicial y estará fuertemente apuntalado por el despegue exportador del sector minero y el hidrocarburífero. «Para 2031 el saldo de la balanza comercial de energía y minería será de US$60.000 millones, es decir, US$40.000 millones más que hoy. Y les aseguro que estos números están subestimados, porque la mayoría de los proyectos del RIGI están enfocados en ese sector”, sentenció el ministro ante el círculo empresarial.

Los tres factores que llevaron las reservas del Banco Central al mayor nivel en siete años

De acuerdo con los datos oficiales de la autoridad monetaria, las reservas internacionales brutas finalizaron la jornada en US$47.832 millones. La cifra consolida la tendencia de mayo, mes que cerró con una escalada de US$3.708 millones, empujando el stock general del Central a su mayor nivel de los últimos siete años y superando el récord previo de febrero bajo la actual gestión.

La ingeniería para sostener este nivel de absorción de divisas se apoya sobre tres pilares macroeconómicos: