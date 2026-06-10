El Banco Central aceleró el ritmo en junio: ya compró US$600 millones y extendió la racha a 104 ruedas
Tras encadenar 104 jornadas consecutivas con saldo comprador en el mercado cambiario, las reservas brutas escalaron a US$47.832 millones, alcanzando su nivel más alto en siete años. Los factores detrás de la aceleración de divisas y las nuevas proyecciones del Gobierno.
Con una compra diaria de US$121 millones, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) aceleró su acumulación de reservas y estiró su racha a 104 ruedas consecutivas con saldo comprador. Con este movimiento, la entidad que conduce Santiago Bausili ya sumó US$629 millones en lo que va de junio, consolidando el stock de reservas brutas en US$47.832 millones, su nivel más alto de los últimos siete años.
El invicto en el mercado de cambios marca que, desde la vigencia del actual esquema monetario en enero, el BCRA ya adquirió un total de US$10.376 millones entre operaciones cambiarias y extramercado. En este recorrido, el único saldo negativo se registró en la primera rueda del 2 de enero; a partir de allí, todas las jornadas cerraron en terreno positivo, registrando un pico de compras diarias de US$457 millones el pasado 10 de abril.
La proyección de Luis Caputo: por qué el Banco Central podría sumar U$S 24.000 millones
Las cifras calientes del mercado de cambios reconfiguraron por completo las proyecciones del Palacio de Hacienda. Durante su disertación en el Cambras Business Day —organizado por la Cámara de Comercio Argentino Brasileña—, el ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó que el flujo de divisas actual permite proyectar un escenario sustancialmente más optimista que el estimado a comienzos de año.
“Hoy ya está cumplida la meta acordada con el FMI de US$10.000 millones. En un escenario muy optimista, pensábamos que con la cosa yendo muy bien el Central podía comprar US$17.000 millones. Pero si podemos seguir con el ritmo actual, podríamos llegar a comprar US$24.000 millones”, expresó el jefe de la cartera económica, ubicando la expectativa real entre los 17.000 y los 24.000 millones de dólares para el cierre de diciembre.
Según el análisis oficial, este proceso de acumulación acelerada se encuentra en su fase inicial y estará fuertemente apuntalado por el despegue exportador del sector minero y el hidrocarburífero. «Para 2031 el saldo de la balanza comercial de energía y minería será de US$60.000 millones, es decir, US$40.000 millones más que hoy. Y les aseguro que estos números están subestimados, porque la mayoría de los proyectos del RIGI están enfocados en ese sector”, sentenció el ministro ante el círculo empresarial.
Los tres factores que llevaron las reservas del Banco Central al mayor nivel en siete años
De acuerdo con los datos oficiales de la autoridad monetaria, las reservas internacionales brutas finalizaron la jornada en US$47.832 millones. La cifra consolida la tendencia de mayo, mes que cerró con una escalada de US$3.708 millones, empujando el stock general del Central a su mayor nivel de los últimos siete años y superando el récord previo de febrero bajo la actual gestión.
La ingeniería para sostener este nivel de absorción de divisas se apoya sobre tres pilares macroeconómicos:
- El agro y el remanente de la cosecha: La aceleración de la liquidación de divisas de las exportaciones agropecuarias durante el último mes actuó como el principal proveedor de flujo diario. Desde Economía advierten que todavía resta ingresar una porción sustancial de las liquidaciones del sector.
- Financiamiento internacional privado y provincial: Las colocaciones de deuda corporativa y de estados subprovinciales en los mercados externos le dieron un fuerte colchón al Central. En mayo, estas emisiones sumaron US$1.500 millones, consolidando un acumulado cercano a los US$12.000 millones desde el recambio de las elecciones legislativas.
- Estrategia monetaria con el Tesoro: Para mantener el ritmo de compras sin convalidar un salto inflacionario, el BCRA expandió la base monetaria sin aplicar mecanismos tradicionales de esterilización. En su lugar, fue el propio Tesoro Nacional el encargado de absorber los pesos excedentes del mercado mediante la colocación sistemática de nuevos títulos de deuda pública.
Comentarios